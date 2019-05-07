Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:33 TSİ- Gündem G: Bugün 13:34 TSİ

Başkan Oğuz Yemekleri Elleriyle Dağıttı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat OĞUZ Ramazan ayının ilk iftarında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Kahramankazan meclis üyelerince verilen iftarda Başkan Oğuz yemekleri elleriyle dağıttı.

Başkan Oğuz Yemekleri Elleriyle Dağıttı mask
Başkan Oğuz Yemekleri Elleriyle Dağıttı mask
Başkan Oğuz Yemekleri Elleriyle Dağıttı mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kahramankazan da ramazan coşkusu yaşanmaya başladı. Ramazan ayı kapsamında Kahramankazan Belediyesi tarafından Kent Meydanına kurulan çadırlarda vatandaşlara ücretsiz olarak iftar yemeği ikram ediliyor. Ramazan ayının ilk iftar yemeğini ise belediye meclis üyeleri verdi. Yemeğin masrafını AK Partili MHPli ve İYİ Partili meclis üyeleri birlikte karşıladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat OĞUZ vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edilen yemeği elleriyle dağıttı. Başkan Oğuz ve beraberindeki meclis üyeleri daha sonra vatandaşla birlikte iftar yaptı. Kahramankazan Belediyesince Kent Meydanında kurulan alanda vatandaşlara Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri ücretsiz olarak ikram edilecek.

Allah Birliğimizi Bozmasın

Başkan Oğuz ve vatandaşlar hep birlikte dua etti. Başkan Oğuz burada yaptığı konuşmada yemeği veren tüm meclis üyelerine teşekkür ederek hayırlarının kabul olması temennisinde bulundu. Oğuz Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın bizleri hep birlikte nice Ramazanlara eriştirsin. dedi.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 13:33 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Başkan Oğuz Yemekleri Elleriyle Dağıttı mask
Başkan Oğuz Yemekleri Elleriyle Dağıttı
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı mask
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı
Yerin 350 Metre Altında İlk İftar mask
Yerin 350 Metre Altında İlk İftar
ABD Malezya'dan kaçırılan 57 milyon doları iade etti mask
ABD Malezya'dan kaçırılan 57 milyon doları iade etti
'DEAŞ'ı hezimete uğratan tek NATO ülkesiyiz' mask
'DEAŞ'ı hezimete uğratan tek NATO ülkesiyiz'
Furkan’ın Annesinin Ağıtları Yürek Dağladı mask
Furkan’ın Annesinin Ağıtları Yürek Dağladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek mask
Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit mask
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı mask
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi mask
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava mask
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava
Sanayi Bakanı Varak KOBİGEL Başvuru Sonuçlarını Açıkladı mask
Sanayi Bakanı Varak KOBİGEL Başvuru Sonuçlarını Açıkladı

GALERİ

Kadir Mısıroğlu Kimdir? mask
Kadir Mısıroğlu Kimdir?
Erol Köse’ye Şok Boşanma Davası: 10 Milyon TL Tazminat! mask
Erol Köse’ye Şok Boşanma Davası: 10 Milyon TL Tazminat!
6 Mayıs Günün Özet haberleri mask
6 Mayıs Günün Özet haberleri
Erkenci Kuş 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? mask
Erkenci Kuş 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Avukat Rahmi Özkan Kimdir? mask
Avukat Rahmi Özkan Kimdir?
Ebru Şallı Kimdir? mask
Ebru Şallı Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL