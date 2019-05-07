Başkan Oğuz Yemekleri Elleriyle Dağıttı

Kahramankazan da ramazan coşkusu yaşanmaya başladı. Ramazan ayı kapsamında Kahramankazan Belediyesi tarafından Kent Meydanına kurulan çadırlarda vatandaşlara ücretsiz olarak iftar yemeği ikram ediliyor. Ramazan ayının ilk iftar yemeğini ise belediye meclis üyeleri verdi. Yemeğin masrafını AK Partili MHPli ve İYİ Partili meclis üyeleri birlikte karşıladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat OĞUZ vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edilen yemeği elleriyle dağıttı. Başkan Oğuz ve beraberindeki meclis üyeleri daha sonra vatandaşla birlikte iftar yaptı. Kahramankazan Belediyesince Kent Meydanında kurulan alanda vatandaşlara Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri ücretsiz olarak ikram edilecek.

Allah Birliğimizi Bozmasın

Başkan Oğuz ve vatandaşlar hep birlikte dua etti. Başkan Oğuz burada yaptığı konuşmada yemeği veren tüm meclis üyelerine teşekkür ederek hayırlarının kabul olması temennisinde bulundu. Oğuz Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın bizleri hep birlikte nice Ramazanlara eriştirsin. dedi.