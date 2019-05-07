Duru Beytepe'de Yaza Merhaba Partisi

Duru Beytepe her sene geleneksel olarak düzenlediği Yaza Merhaba partisi ile eğlenceli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tona Yapı ve Safe İnşaat A.Ş İcra Kurulu Başkanı İlhan Erdal ev sahipliğinde Ankara'nın En Yeşil Projesi Duru Beytepenin arka bahçesinde gerçekleşen partide Mahalle Kültürü yeniden hayat buldu. Düzenlenen Yaza Merhaba partisi ile komşuluk kültürünü yaşattıklarının altını çizen İlhan Erdal Duru Beytepe projesinin mutlu aileler temeli üzerine kurulduğunun altını çizdi. Akşam saatlerine kadar süren etkinlikte uçurtma misket baloncuk gibi özel yapım nostaljik oyuncakların yanında toplar şapkalar ve balonlar tüm çocuklara ve kendini çocuk hissedenlere hediye edildi. Uçurtma uçurarak keyifli bir güne imza atan çocuklar yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurma standı ile de unutulmaz bir gün yaşadı.

Duru Beytepe Kapıları Fırsata Açıyor

Eşsiz lokasyonu ve sosyal alanları ile fark yaratan Duru Beytepe 2020'de kapılarını açıyor. 50 ay vade ve peşin ödemede 25 indirimle Duru Beytepede ev sahibi olmak isteyenlere kolay ödeme seçenekleri ile de büyük avantajlar sunuluyor. Açık ve kapalı spor alanları seçenekleri ile konut sahiplerinin karşısına çıkan Duru Beytepe basketboldan futbola tenisten bisiklet parkuruna kadar birçok olanağı da konut sahipleri ile buluşturuyor. 484 daireden oluşan proje bünyesinde barındırdığı çocuk oyun alanları sosyal yaşam alanları ve sağlıklı yaşam alanları ile de fark yaratıyor.