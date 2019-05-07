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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak bölge içi ve dışı aktörlerce yapılan açıklamaların kabul edilmeyeceğini belirterek Türkiye ve KKTC’nin bölgedeki enerji denkleminden dışlanamayacağının bir kez daha altını çizdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Doğu Akdeniz açıklaması mask
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin onay vermediği, rızasının olmadığı hiçbir projenin oldu bittiye getirilmemesine ilişkin bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak bölge içi ve dışı aktörlerce yapılan açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi tarafından yürütülen sismik araştırmalar ve Fatih Sondaj Gemisi tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmaları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayanmaktadır. Daha önce defaatle, her seviyede ve her platformda vurgulandığı üzere, Doğu Akdeniz’de hem kendi kıta sahanlığımızdaki hak ve çıkarlarımızı, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Adası etrafındaki haklarını korumakta kararlıyız. Türkiye, doğal kaynakların barışı, istikrarı ve refahı artırmada önemli bir rol oynayabileceğinin bilincindedir ve enerji diplomasimizin sadece ticari çıkarlar veya arz güvenliği endişesi ile yürütülmediği de bilinmelidir. Ülkemiz, enerjinin çatışmanın kaynağı olma rolünden ziyade, barışı temin eden ve refaha katkı sağlayan rolünü savunmaktadır. Bu noktada, Türkiye’nin hem kendisinin hem de Avrupa’nın arz güvenliğine önem veren bu çok yönlü ve pozitif enerji politikası, tüm taraflar için bir şans olarak değerlendirilmelidir. Türkiye ve KKTC’nin bölgedeki enerji denkleminden dışlanamayacağının bir kez daha altını çiziyoruz.Belirsizlikleri arttıran ve gerginliği tırmandıran adımlar atarak bölgesel çatışmaları körüklemek yerine, ülkemizin kazan-kazan yaklaşımından faydalanmaya, Adada adaletli bir paylaşımı sağlayarak, istikrarlı bir bölgenin oluşturulmasında ve buna katkıda bulunulmasına davet ediyoruz.”

(Emin Kuvat /İHA)

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