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Bizim Hikaye 69. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Fox TV ekranlarından izleyicilerle buluşan Bizim Hikaye dizisinde yeni bölüm heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana her geçen gün izleyici kitlesini artıran Bizim Hikaye dizisi, geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Bizim Hikaye 69. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
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Bizim Hikaye 69. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Yaşanacak?

Fox TV ekranlarından izleyicilerle buluşan Bizim Hikaye dizisinde yeni bölüm heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana her geçen gün izleyici kitlesini artıran Bizim Hikaye dizisi, geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sevilen dizinin bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölümünün fragmanı Fox TV’nin hem televizyon ekranlarından hem de internet sitesi üzerinden hayranlara sunuldu. Yayınlanan Bizim Hikaye 69. bölüm fragmanı akabinde dizinin hayranları gelecek bölümde neler olacağını merakla beklemeye devam ediyor. İşte Bizim Hikaye yeni bölümde yaşanacaklar ve daha fazlası…

Senaryosunu Hatice Meryem ve Banu Kiremitçi Bozkurt’un birlikte kaleme aldığı, yapımcılığını ise Med Yapım’ın üstlendiği Bizim Hikaye dizisinde yönetmenlik koltuğunda Serdar Gözeleklioturutyor. Yayınlanan son bölümüyle 2 Mayıs Perşembe günü Fox TV ekranlarından izleyicilerle buluşan dizide yeni bölüm heyecanı sürüyor. Hayranların merakla beklediği Bizim Hikaye 69. bölüm fragmanı yayınlandı.

Bizim Hikaye 69. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Bizim Hikaye, gerek etkileyici senaryosu gerekse de başarılı oyunculuklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sevilen dizinini oyuncu kadrosunda Türk televizyon yapımlarında görmek istediğimiz ünlü simalar yer alıyor. Başrollerinde Hazal Kaya ve Burak Deniz ikilisinin yer aldığı Bizim Hikaye oyuncu kadrosu, bu iki sevilen ismin yanında; Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi gibi ünlü isimlerden oluşuyor.

Bizim Hikaye dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak eden izleyiciler internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Bizim Hikaye, kendi yayın saatinde yeni bölümüyle hayranlarının karşısına çıkacak. Bizim Hikâye bu hafta ekranlara gelecek olan 69. bölümüyle 9 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de izleyici kitlesini ağırlayacak.

Bizim Hikaye Son Bölümde Neler Yaşandı? İşte Bizim Hikâye 68. Bölüm Özeti…

Fox TV ekranlarında 2 Mayıs Perşembe günü yayınlanan son bölümü kaçıranlar Bizim Hikaye 68. bölüm özeti hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Bizim Hikaye dizisinin son bölümünde neler yaşandığını ve daha fazlasını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Bizim Hikaye son bölüm yine her hafta olduğu gibi izleyici kitlesini ekran başına kilitlemeyi başardı. Geçen hafta ekranlara gelen bölümde; Fikri’nin Minibolları düşürmesinin ardından okulda infial ortamı yaşanır. Bu krizi ne şekilde sonlandıracağını bilemeyen Fikri kara kara düşünmektedir. Filiz ile Barış aralarındaki tüm gerilimlere rağmen çocukların geleceği için bir süreliğine de olsa bir araya gelmek durumunda kalır. İkisi birden şimdi çocuklarının okuldan atılmalarını engellemek için velilere düzgün ve sorumluluklarının bilincinde bir aile olduklarını kanıtlamak üzere lokantada bir yemek tertiplerler. Fakat Barış bu süre zarfında bir yandan Zihni’den aldığı taktikleri uygulayarak Filiz’in kendisine karşı olan direncini zayıflatmak için harekete geçer.

Filiz’in Başı Dertten Kurtulmuyor

Tüm bunlar yaşanırken, son dönemde gerçekleşen olaylardan dolayı büyük bir pişmanlık yaşayan Neslihan, dayanamayıp Filiz’e içini dökmeye karar verir. Filiz’e yaşananlardan ötürü ne kadar üzgün olduğunu ve kendinin ne kadar kötü hissettiğini söyleyerek vicdanını rahatlatmak ister. Bunun yanında çocuklar da amcalarına yaptıkları haksızlığı telefi etmek adına oldukça başarılı bir plan hazırlarlar. Fakat tam söz konusu planları uygulamaya koyacakları sırada hiç hesapta olmayan aksilikler yaşanır. Lokantada bir araya gelen çocuklar, ilginç aksilikler yüzünden planlarını bir türlü hayata geçiremezler. Yakalarını bırakmayan aksilikten tam olarak kurtulduklarını düşündükleri andaysa herkesin iyi niyetle kurduğu planlar üst üste gelir. Bunun üzerine Filiz kendini bir kez daha içinden çıkılmaz bir durumun içinde bulur.

Fox TV ekranlarının en sevilen yapımlarının arasında yer alan Bizim Hikaye dizisi ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla her geçen gün yeni izleyiciler kazanmaya devam ediyor. Türk televizyonlarında yer alan yapımlarda görmek istediğimiz sevilen simalar, dizinin oyuncu kadrosu içinde yer alıyor. Bununla birlikte Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncuları Hazal Kaya ve Burak Deniz gösterdikleri başarılı performansla da dizinin hayranlarını adeta mest ediyor. Bizim Hikaye 69. bölüm 9 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Fox TV ekranlarında…

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Bugün 15:52 TSİ Ankara- Kültür - Sanat

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