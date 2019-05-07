Ankara’da İncir Çekirdeği Üzerine Gubari Sanatı

Ankara’da yaşayan Ömer Faruk Tekin’in sanatı görenleri hayrete düşürüyor. İncir çekirdeği ve pirinç taneleri üzerine “Gubari Sanatı” yaparak ayetler işleyen ve hiçbir kaynaktan yararlanmadan kendi çabalarıyla kendini geliştirmeyi başaran genç sanatçı, Gubari sanatının gelecek nesillere aktarılması adına kitap yazmayı düşünüyor.

Gubari sanatını gelecek nesillere de aktarabilmek ve onlar için ilgi çekici kılabilmek adına kolları sıvayan genç sanatçı, bu amaçla bir kitap hazırlığında olduğunu belirtti. Ömer Faruk Tekin, “İstiyoruz ki bizden sonra gelecek nesiller bu zorluğu çekmesinler, bir yazılı kaynak ve bir eser bırakalım bu alanda.” diyerek Gubari sanatının bilinmesinde ve uygulanmasında önemli bir esere imza atmak istediğini ifade etti. Kapsamlı bir kitap çalışması olduğunu vurgulayan Tekin, “Bu sanatın detaylarını, usullerini bir metoda çevirerek kitap haline getireceğim” sözlerini kullandı.

Keçiören’deki Atölyesinde Yapıyor

25 yaşındaki Ömer Faruk Tekin, seneler önce “Gubari Sanatı” ile ortaya konulmuş eserleri görmesiyle bu sanata ilgi duymaya başladı. Yaklaşık 4 yıl kadar önce Ankara Keçiören’de bulunan atölyesine çalışmalara başlayan Tekin, bu sanat hakkında başlangıç için kaynak bulmakta zorlandı. Nitekim girdiği bu yoldan geri dönmeyi asla düşünmeyen genç sanatçı, kendi imkanlarıyla kendini geliştirmeyi sürdürdü. Ömer Faruk Tekin, 4 yıldır tilki bıyığı, arı iğnesi ve örümcek bacağındaki tüyden ürettiği fırçalar ile incir çekirdeği ve pirinç taneleri gibi çok küçük cisimlerin üzerlerine ayetler işlemeye devam ediyor. Gubari sanatının tarihi hakkında da açıklamalarda bulunan Tekin, “Tarihe baktığımız zaman bu sanatın 3 büyük üstadı var. Abdurrahman Gubari, Seyit Kasım Gubari ve Mehmet Kasım Sivas efendiler, bu sanatın duayenleri.” diyerek bu büyük isimlerin Gubari sanatının gelişiminde ve günümüze kadar sürdürülmesinde büyük emekleri olduğunun altını çizdi.

“İncir Çekirdeğine La İlahe İllallah Sığdırdım”

Gubari sanatına başlamasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki Ömer Faruk Tekin, “Bu sanata ilgim bu tür eserleri görmemle birlikte merak olarak başladı.” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 4 senedir Gubari sanatında kendini ustalaştırdığını aktaran Tekin, bugüne kadar pirinç tanesi üzerine pek çok belirli ayetleri sığdırabilmeyi başardığını dile getirdi. 21 harfe kadar pirinç tanesinin üzerine ayet yazabildiğini belirten genç sanatçı, pirinç tanesinin ardından son olarak incir çekirdeği üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdığını kaydetti.

Bir incir çekirdeğinin üzerine “La ilahe illallah” sığdırdığını ifade eden Ömer Faruk Tekin, “Özellikle bu sanatta da ‘talik’ yazı stilini kullanıyorum. İncir çekirdeği üzerine ‘lafza-ı celal’ olarak adlandırdığımız Allah’ütealanın ismini nakşettik” ifadelerini kullandı.

Fırçalar Tilki Bıyığı, Arı İğnesi ve Örümcek Tüyü’nden

Ömer Faruk Tekin, fırçaları yapmak için tilki bıyığı, arı iğnesi ve örümceğin bacağında bulunan tüyün kullanıldığını söyledi. “Geçmişte normal hat sanatlarına baktığımız zaman bir kamışla ve bir kağıtla icra edilmiyor, Gubari sanatı. Burada her objeyi ve her malzemeyi kendiniz üretiyorsunuz” ifadelerini kullanan Tekin, özel üretim fırçalar ile çalıştıklarını dile getirdi. Bu tür fırçaların yanında mikroskop gibi önemli ekipmanların da bulunması gerektiğinin altını çizen genç sanatçı, fizyolojik özelliklerin de bu sanatın icra edilmesinde büyük önem taşıdığını kaydetti. “El titremesi, nefes kontrolü önemli. Bunlarda sıkıntı yaşıyorsanız Gubari sanatını icra etmede ciddi anlamda zorluk yaşayabilirsiniz.” açıklamalarında bulunan Ömer Faruk Tekin, fırçaları doğadan temin ettiklerini belirtti. “Tilki bıyığı arıyorken bir antikacı dükkânında içi dondurulmuş tilki gördüm. İçeri girdim ve bıyığından bir tel istedim. İstediğimde insanlar şaşırıyorlar, ancak yaptığım sanatı anlattığımda merak ediyorlar.” dedi.

“Arının İğnesini Kendim Çıkarıyorum”

“Bir arının iğnesini sağlam bir şekilde çıkarabilmek için onu mikroskop altında 1,5 saat süreyle ameliyat ediyoruz. Yani benim arının iğnesini çıkarıp fırça haline getirmem 2 saat sürüyor.” diyerek bu alanda Gubari sanatının zorluklarına değinen Tekin, incir çekirdeğinin de hazırlık aşamasından geçtiğini belirtti. İnciri keserek içinden teker teker çekirdeklerini çıkardıklarını belirten genç sanatçı, “Çekirdeklerin üzerindeki yapışkanlığın gitmesi için önce yıkıyor sonra kurutuyoruz. Daha sonra da tahriş olmaması için vernikliyor ve yazıya hazır hale getiriyoruz.” dedi.

Gubari sanatının usullerini ve detaylarını bir metoda çevirerek kitap haline getireceğini belirten Tekin, gelecek nesilleri bu sanatı tanıması ve takipçisi olması adına böyle bir eser bırakılmasının önemli olduğunu vurguladı.