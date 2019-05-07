Büyükelçiler Ankara’da Raket Salladı

Ankara’da Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından 9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında “Avrupa Günü Tenis Turnuvası” spor etkinliği hayata geçirildi. Ankara Tenis Kulübü kortlarında gerçekleştirilen tenis turnuvasına, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı GabrielMunueraVinals’in gibi önemli protokol üyeleri katılım gösterdi. Turnuvada ayrıca; bakanlık, başkanlık, delegasyon, Türkiye Ulusal Ajansı ve başkentti büyükelçiliklerde görev yapan temsilciler hazır bulundu.

Faruk Kaymakçı, GabrielMuneraVinals, Lüksemburg’un Ankara Büyükelçisi Georges Faber ile birlikte eşi ve Paralimpik Tenis Milli Takım oyuncuları, düzenlenene “Avrupa Günü Tenis Turnuvası”nda ter döktü. Turnuvanın sonunda kadınlar kategorisinde birinciliğin sahibi Barbara Mohr olurken ikinciliği TighereKulessa ve üçüncülüğü de Gülhan Ulutekin elde etti. Ankara Tenis Kulübü’nün kortlarında gerçekleştirilen ‘diplomatik turnuvada’ birincilik kürsüsüne John WinsPrurdy çıkarken, ikinciliği George Sober, üçüncülüğü ise BernardoCordoba elde etti.

Turnuvaya katılım gösteren Paralimpik Tenis Milli Talkımı oyuncularından olan Uğur Altınel, Hüseyin Çelik, Emirhan Toper ve Yunus Emre Aslan’a katılımlarından ve milli takımdaki başarılı performanslarından ötürü ödül takdim edildi. Büyükelçilerin ellerinden ödüllerini alan Paralimpik Tenis Milli Takım oyuncuları, turnuvada da bir gösteri maçı düzenledi.

Sporun Birleştirici Gücü

Sporun birleştirici gücünün, kişiler arasındaki hoşgörü kültürünü artıran önemli bir araç olarak görüldüğünü kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle tenis turnuvası düzenlediklerini dile getirdi. Amaçlarının Avrupa Günü’nü hatırlamak ve sporun birleştirici özelliğini tekrar gözler önüne sermek olduğunu ifade eden Kaymakçı, düzenlenen turnuvaya katılan günün en önemli katılımcılarının engelli sporcularımız olduğunu vurguladı. “İçlerinde dünya 6.sı olmayı başaran milli bir sporcumuz da var. Neredeyse her turda engelli sporcularımız da bizlere katıldı. Birlikte oynadık.” ifadelerini kullanan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, bu sporun herkes tarafından yapılabilir olduğunu bir kez daha göstermek istediklerini dile getirdi.

Büyükelçi Faruk Kaymakçı’dan sonra söz alan AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı GabrielMunueraVinals, “Bugün burada böyle faydalı bir projenin içinde olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullanarak yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Bununla birlikte açıklamalarına devam eden Başkan Yardımcısı Vinals, “Biz buradayız ve birbirimizden hiçbir farkımız yok.” ifadelerini kullandı.

Sporda Engel Yok

Dünya üzerinde pek çok uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşların bir araya gelerek ortak bir amaç uğruna çaba sarf ettiklerine dikkat çeken Lüksemburg’un Ankara Büyükelçisi Georges Faber’in kortta raket sallayan eşi Barbara FaberMohr, “Kortta birlikte oynamaktan çok keyif aldık. Spor yapmanın ne milleti vardır ne de engeli.” diyerek spor yapmanın engel tanımadığını vurguladı.

Büyükelçiler “Avrupa Günü” İçin Raket Salladı

Başkent Ankara alışık olduğu yoğun diplomasi trafiğini bu sefer de spora aktardı. Sporun birleştirici gücünü bir kez daha öne çıkarmak isteyen diplomatlar 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları kapsamında Ankara’da tenis kortunda ter döktü. Yoğun diplomasi trafiği, toplantılar ve resepsiyonlar yerini tenis kortlarından yükselen raket seslerine bıraktı. Ankara’da görev yapan Büyükelçiler başkentte bu sefer farklı bir amaç için bir araya geldi.

Ankara Tenis Kulübü kortlarında gerçekleştirilen Avrupa Günü Tenis Turnuvası’nda 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında pek çok ülkenin Büyükelçisi, kozlarını tenis kortunda paylaştı. Diplomasinin önemli isimlerinin hazır bulunduğu turnuvada ayrıca Paralimpik Tenis Milli Takımı oyuncuları da gösteri maçı düzenledi.

Bu özel turnuvanın anlam ve önemini dile getiren Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı “Biz Avrupa ailesinin bir parçası olarak, Avrupa Günü’nün ülkemizde en geniş anlamda kutlanmasını istedik.” diyerek bu bağlamda 9 Mayıs Avrupa Günü’nü bu defa sporla ve tenisle birleştirdiklerinin altını çizdi.

Başkan Cengiz Durmuş’a Plaket Verildi

Ankara Tenis Kulübü kortlarında gerçekleştirilen turnuvada, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş’a plaket takdim etti.

Gün boyunca süren Avrupa Günü Tenis Turnuvası kapsamında gerçekleştirilen müsabakalarda uluslararası diplomasinin önemli isimleri tenis kortlarında kozlarını paylaştı. Turnuvada birinci olan isimlere ödül verilmesinin ardından etkinlikler, pasta kesiminin akabinde sona erdi.