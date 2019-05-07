Rodos’tan Göç Edenler Topraklarını Geri Alacak!

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadele sonucu Rodos Adası’ndan göç eden Türk vatandaşlarına, dedelerinden kalma topraklarını alma hakkı doğdu. Türk aile, Rodos’ta dedelerine ait olan topraklar için emsal bir dava başvurusunda bulundu. Bu davanın sonucuna göre Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi anlaşmasının dışında kalmaları sebebiyle Rodos Adası’ndan göç eden vatandaşlar dedelerinden kalan topraklarını geri alabilecekler.

Türkiye’de tarihte ilk kez bir ailenin Rodos Adası’nda bulunan ata toprağı için dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Ailenin kendilerine ait olduğunu belgelediği ve açtığı dava ile Rodos hükümetinden talep ettiği topraklar, ada üzerinde günümüzde Diagoras Stadyumu olarak kullanılan bir araziyi kaplıyor. Spor etkinlikleri yapılan bu arazinin ata toprağı olduğunu savunan Türk aile, toprakları kendi üzerine geçirmeye hazırlanıyor.

“Mübadele Anlaşması Dışında Kaldığı İçin…”

Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Türk toprakları dışındaki bir kara parçasını kendi üzerlerine almayı planlayan Türk ailenin avukatı Ali Elbeyoğlu konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Avukat Elbeyoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadelesi yapıldığı sırada Rodos Adası’nın İtalyanların hakimiyetinde olduğunu belirterek bu sebeple anlaşmanın dışında kaldığına dikkat çekti. Hukuken söz konusu durumda Türkler için dava açma hakkının bulunduğunun altını çizen Avukat Ali Elbeyoğlu “Rodos’tan mübadele ile göç eden Türk vatandaşları, dava açarak bu toprakları ve malları geri alabilir” ifadelerini kullandı.

Rodos Adası’ndan, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan nüfus mübadelesi ile Türkiye’ye göç eden vatandaşların, bu adada bulunan atalarına ait toprakları almalarının önü açıldı. Türkiye’de bir ilk olarak tarihe geçen davada, dedelerinin Rodos Adası’nda bulunan topraklarını geri almak için harekete geçen bir Türk aile, söz konusu toprakları kendi üzerlerine geçirmek adına talepte bulundu. Davaya konu olan arazi, günümüzde Rodos Adası’nda spor faaliyetleri ve etkinlikleri için kullanılan Diagoras Stadyumu’nun olması dikkat çekti. Dolaylı yoldan bu arazi Türk aileye ait olduğundan söz konusu stadyumun günümüzdeki sahiplerinin Türk olması enteresan bir durum oluşturuyor.

Konu ile ilgili olarak detaylı açıklamalarda bulunan Avukat Ali Elbeyoğlu, Rodos Adası’ndan mübadeleyle birlikte göç eden ve Türkiye’ye gelen vatandaşların, adada bulunan dedelerinden kalma toprakları geri alabileceklerini ifade etti. Emsal niteliğindeki bu davayla birlikte, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan nüfus mübadelesi ile ülkeye gelen Türk göçmenler, atalarının topraklarını kendi üzerlerine geçirebilecekler.

Rodos Adası Mübadele Dışı

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi anlaşmasının iki ülke tarafından imzalandığı tarihte Rodos Adası, resmen Yunan hükümetine ait değildi. Bu ada söz konusu tarihte İtalyan hükümetine ait bulunmaktaydı. Daha sonraki süreçte 1948 yılında İtalyanlar, ikinci dünya savaşı mağlubiyetiyle birlikte Yunanistan’a savaş tazminatı olarak Rodos Adası’nı vermek durumunda kaldı. Yunanistan Rodos Adası’nı, Türkiye ile yapmış olduğu nüfus mübadelesi anlaşmasından çok sonra yaptığı için, söz konusu ada mübadele anlaşmasının kapsamı içinde yer almamış oldu. Dolayısıyla nüfus mübadelesi ile Rodos Adası’nın bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu konu hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Türk ailenin avukatı Ali Elbeyoğlu, Rodos Adası’nın nüfus mübadelesiyle bir bağlantısının olmadığının altını çizdi. “Bugün Rodos’ta 2 bin civarında Müslüman Türk yaşıyor. Rodos’tan göç edenlerin orada bıraktıkları gayrimenkuller var.” diyerek Türk ailenin açmış olduğu emsal davanın pek çok Türk vatandaşını yakından ilgilendirdiğini vurguladı. Türk vatandaşlarına ait olan arazilerin adanın yaklaşık olarak üçte birlik kısmına tekabül ettiğini ifade eden Avukat Elbeyoğlu, bu durumda yapılması gerekenlere de değindi.

“Tapular Ortak Havuzda”

“Göç eden Türkler kendilerine ait tapularını beraberlerinde Türkiye’ye getirdiklerini ifade eden Avukat Elbeyoğlu, “Türk Tapu Kadastro Arşiv Daire Başkanlığı Türkiye sınırları dışında kalan bölgedeki bütün tapuları bilgisayara aktardı.” dedi. Dolayısıyla Rodos Adası dâhil olmak üzere, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan fark etmeksizin nerede olursa olsun kayıtlı tapuların görülebildiğini kaydeden Elbeyoğlu, bütün tapuların arşivde yer aldığını bildirdi.

Stadyumun Arazisi Türk Aileye Ait

Rodos’ta bulunan stadyumun olduğu arazinin Türk ailesine ait olduğunu belirten Avukat Elbeyoğlu, tapular Türk ailesinin elindeyken İtalya’nın kamulaştırma yaptığını aktardı. “İtalya ile Yunanistan arasındaki devir anlaşması gereğince aile Yunanistan’a dava açıyor. Bu dava bir ilk aynı zamanda.” ifadelerini kullanarak benzer durumda olan Türk vatandaşlarının mübadele anlaşması dışında kalan dedelerine ait toprakları alabileceklerine değindi.