Çalışan Emekliye İkinci Tazminat Hakkı

Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olarak bir işte çalışıp emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar, emeklilik süresine kadar birikmiş olan kıdem tazminatını alabiliyorlar. Bununla birlikte emekliliğe ayrılmış olan bir vatandaş, çalışmaya devam ettiği durumda yine tazminat alabiliyor mu? İkinci tazminat olarak bilinen bu sistemde, vatandaşların dikkat etmeleri gerekenler neler? Emeklilerin kendi aylıklarına haciz işleniyor mu? İşe girince maaşlar kesilir mi? İşte ikinci tazminat ile ilgili en çok merak edilen soruların cevapları ve çok daha fazlası…

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan eski adlarıyla SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı’na tabi olarak gerekli şartları tamamlamış ve emekliliğe ayrılmış olan vatandaşlarımız, çalışma hayatları boyunca kendileri ile ilgili olarak birikmiş kıdem tazminatını alabiliyor. Öte yandan emeklilik için gerekli olan şartları yerine getirmiş ve başvuruda bulunarak emekli olmuş vatandaşların çalışmaya devam etmeleri halinde yeniden tazminat alabilme hakkı bulunuyor.

Emekli Olup Çalışmaya Devam Edenleri İlgilendiriyor

Türkiye’de pek çok vatandaş emekliye ayrılmalarının ardından emekli aylığı aldığı halde çalışmaya devam ediyor. Söz konusu vatandaşların kimisi kendi işyerlerinde çalışırken bazıları da bağlı oldukları şirketlerde çalışma hayatını sürdürüyor. Durum bu şekilde olduğunda emekli vatandaşlar için de sigorta yapılması zorunlu oluyor ve bu vatandaşların primleri düzenli olarak sigorta kurumuna yatırılıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili yönetmeliğinde yer alan esaslara göre emekli olduğu halde çalışmaya devam eden vatandaşların, diğer sigortalı çalışanlardan özlük hakları bakımından bir farkı bulunmuyor. Bu sebeple tazminat konusunda da aynı şartlar emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşlar için de geçerli oluyor. Dolayısıyla emekli olup çalışmayı sürdüren vatandaşın kıdem tazminatı alabilmesi için söz konusu işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor. Bununla birlikte kıdem tazminatı alabilmesi için kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılması da önem teşkil ediyor. Dolayısıyla emekli olarak çalışma hayatını sürdüren vatandaşın kendi sebeplerini öne sürerek istifa etmesi durumunda, aynı diğer çalışanlarda olduğu gibi kıdem tazminatı alması mümkün olamıyor.

Bununla birlikte bir işyerinde çalıştıktan sonra emekliliğe ayrılan vatandaşlar istedikleri zaman kıdem tazminatını alabilme hakkına sahip oluyor. Çalıştığı son iş yerinde en az 1 yıl boyunca sigortaya bağlı olarak çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdem kazanmış ise o kadar tazminat alma hakkına sahip oluyor. Bunun yanında daha sonra bir başka işyerinde de en az 1 yıl süreyle çalışıp kendi istek ve kusuru dışında işinden çıkartılırsa söz konusu vatandaşa ikinci kıdem tazminatı hakkı doğuyor.

İstifaya Dikkat Edilmeli

Emekliliğe ayrılırken kendi isteği doğrultusunda işinden ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatı alma hakkı bulunan emekli vatandaş, tekrardan başka bir işte çalışmaya başladığı takdirde kendi isteğiyle istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı alamıyor. Bu sebeple Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu konuyla ilgili olan yönetmeliğinde yer alan esaslara dikkat edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla emekliliğe ayrıldıktan sonra kıdem tazminatınızı alıp, aynı işyerinde çalışmaya devam etmeniz halinde kıdeminiz de sıfırlandığı için yeniden kıdem tazminatı alabilmeniz için yine en az 1 yılı doldurmanız gerekmektedir.

Maaşa Haciz Uygulanmıyor

Emeklilerin yeniden çalışması hakkında yasalarımızda bazı ayrıcalıklar bulunuyor. Emekli Sandığı, BAĞKUR ve SSK emeklileri maaşlarından başka bir gelire sahip değillerse brüt 200 metrekareyi geçmeyen ve tek konutları için vergi ödemeden muaf tutuluyor. Bununla birlikte emekli aylığına haciz konulamıyor ve herhangi bir kesinti yapılamıyor. Tabii ki bu durumlar da bazı istisnalar dışında… Örneğin SGK alacakları ve nafaka gibi durumlar söz konusu ise emekli aylığında kesinti yapılabilir. Ancak bu ikisi dışında emeklinin izni olmadan hiçbir alacak için maaşa haciz konulamıyor.

Örneğin kredi kartı kullanan bir emekli vatandaş, hakkında alacaklı olan banka emekli vatandaşın izni olmadan haciz uygulayamaz. Bu noktada kredi başvurusunda veya kredi kartı anlaşmasında imzalanan sözleşmelere dikkat etmeniz gerekiyor. Nitekim sözleşme üzerinde maaşa haciz konulacağına ilişkin bir madde bulunuyorsa banka yönetimiyle görüşmenizde fayda var. Bu noktada icra daireleri emeklinin yazılı bir rızası olmadıkça haklarında açılan haciz taleplerini reddediyor. Bu noktada eğer emekli maaşınız ile ilgili olarak hakkınızda icra takibi başlatılmışsa, icra dairesine gidip emekli olduğunuzu ispat ettiğiniz durumda söz konusu icra takibi durdurulacaktır.