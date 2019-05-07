82 Yaşında Okuryazar Oldu, Kep Attı

Ankara Yenimahalle Belediyesi’nin hayata geçirmiş olduğu Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kapsamında aldığı eğitimin ardından kurstan başarıyla mezun olarak 82 yaşında okuma yazmayı öğrenen Saniye Kaderoğlu, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen mezuniyet töreninde hep atma heyecanı yaşadı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törende en yaşlı kursiyer olan Kaderoğlu okuryazarlık sertifikasına kavuştu.

Ankara’da çocukken ailesinin istememesi sebebiyle okula gidemeyen 82 yaşındaki Saniye Kaderoğlu, Yenimahalle Belediyesi’nin düzenleyip hayata geçirdiği Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde açılan kursa katılarak okuma – yazma öğrendi. YENİMEK’in en yaşlı kursiyeri olarak dikkat çeken Kaderoğlu, diğer kursiyerler olan 135 kadın ile birlikte mezuniyet heyecanı yaşadı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yer alan Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, kursiyerlerin ailelerinin yanı sıra Yenimahalle Başkanı Fethi Yaşar da hazır bulundu. Tören sinevizyon gösterisiyle başladı. YENİMEK kursundan aldıkları eğitim ile başarılı bir şekilde mezun olan kadınların hikâyelerini dinleyen Başkan Yaşar, en yaşlı kursiyer olan Saniye Kaderoğlu’nun mezuniyet sertifikasını bizzat kendisi teslim etti.

Başkan Fethi Yaşar’dan Açıklamalar

Törende hazır bulunan isimlerin arasında yer alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, okuma – yazma bilmeyen vatandaşlara her sene eğitim verdiklerini ve bu kurslarla vatandaşları başarılı bir şekilde mezun ettiklerini dile getirdi. Başkan Yaşar açıklamalarında; “Şimdiye kadar açtığımız kurslarda bin 50 kadınımız okuryazar oldu, bu büyük bir sayı. ‘Kadın – erkek eşittir’ diyemediğimiz müddetçe bu sorunlar hep olacaktır.” diyerek bu sorunların hep birlikte çalışılarak aşılacağını aktardı. Ülkemizde çeşitli sebeplerden dolayı okuma yazma öğrenememiş az da olsa insanımızın bulunduğuna dikkat çeken Yaşar, “Biz de onlara Yenimahalle’de bir kapı açtık, onlara sahip çıktık.” ifadelerini kullandı. Göreve geldiği günden beri eğitim alanında pek çok projeye imza attığı bilinen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eğitime harcadığı paralara hiç acımadığını dile getirdi.

“Kadın – Erkek Eşittir”

Sağlıklı bir toplumun sağlıklı bir eğitimden geçtiğini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar açıklamalarına şu şekilde devam etti. “Kadın erkeğin arkasında gelir zihniyetini yıkamadığımız müddetçe, ‘kadın – erkek eşittir hepimiz Türk toplumu olarak diyemediğimiz sürece, sorunlar dün de vardı bugün de olacak. Yüce Allah kadınla erkeği eşit yaratmış.” dedi.

“Eşimin Kitaplarını Okumayı Hayal Ettim”

Yenimahalle Belediyesi’nin düzenleyip hayata geçirdiği Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kapsamında okuma – yazma eğitimi alan kursiyerler, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen mezuniyet töreni ile sertifikalarına kavuştu. Törende en dikkat çeken isimlerden biri 82 yaşındaki kursiyer Saniye Kaderoğlu idi. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yer alan Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, YENİMEK okuma yazma kursunu başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyer Saniye Kaderoğlu, mezuniyet sertifikasını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın elinden aldı. Tören sırasında hayat hikayelerini katılımcılar ile paylaşan isimlerden biri olan Saniye Kaderoğlu eşinin kaleme aldığı kitapları okumanın hayaliyle okuma yazma kursuna katıldığını belirtti.

“Ailem izin vermedi, çocukken kaçarak okula gittim. Okulda da öğretmen bağırdığında korktum, kaçtım bir daha gidemedim.” ifadelerini kullanan 82 yaşındaki YENİMEK kursiyeri Saniye Kaderoğlu, 81 yaşına geldiğinde oğlunun kendisini bu kursa yazdırdığını dile getirdi. Önceki sene yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle üç ay kursa devam edebildiğini aktaran Kaderoğlu, bu sene tüm eğitimlere katıldığını kaydetti. “Okuma yazmayı öğrendiğimde ilk okuduğum eşimin yazdığı kitaplar oldu.” diyen YENİMEK’in en yaşlı kursiyeri, yıllardır bu kitapları okumanın hayaliyle yaşadığını ve sonunda hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

“Tarifini Yazdığım Yemek En Lezzetlisiydi”

Okumak kadar yazmayı da çok sevdiğini dile getiren Kaderoğlu, yeni hedefinin kendi yazılarından bir kitap oluşturmak olduğunu söyledi. “Geçen gün torunumla beraber yemek tarifi yazdık, buna yıllardır hasrettim. Ve bu tarife göre yemeği yaptım, bu yemek benim için en lezzetlisi oldu.” diyen Saniye Kaderoğlu, okumayı ve yazmayı çok istediğini kaydetti. Saniye Kaderoğlu açıklamalarında son olarak “Buradan okuma – yazma öğrenemeyen her yaştan kadına çağrı yapıyorum. Ben burada canlı örneğim, okumanın yaşı olmaz.” dedi.

Yaşına rağmen hayallerinden asla vazgeçmeyen ve Yenimahalle Belediyesi’nin hizmetiyle 82 yaşında okuma yazma hayaline kavuşan Saniye Kaderoğlu, tüm okuma yazma öğrenmek isteyenlere örnek olmasıyla büyük beğeni topladı.