Kayısı üreticisi Nevzat Barak, Kırıkhan’da Novagor ve Kolarago cinsi kayısıların hasadına başladıklarını belirterek, "Bu yıl mevsimin çok yağışlı geçmesinden dolayısıyla geçen yıl 18 Nisan’da başladığımız hasada bu yıl gecikmeli olarak başladık. Tabi ki yağışların çok olması bir yandan rekolteyi artırdı diğer yandan da maliyet artışına sebep oldu. Ürettiğimiz bu kayısılar ve arkasında erik, nektarin, şeftali ürettiğimiz bu meyveler başta Rusya olmak üzere ve Romanya ile Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor" dedi.
Bugün 17:04 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 17:05 TSİ
Hatay’da Kayısı Hasadı Başladı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde erkenci kayısı hasadı başladı.
Video için play'e tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(312 ) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz