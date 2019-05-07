Meral Akçay'dan Muhteşem Konser Ziyafeti

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“Setero” adlı albümünü 2017 yılında KALAN Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluşturan sanatçı, 2017’de SALON IKSV’de gerçekleştirdiği ilk konseriyle dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Meral Akcay, Anadolu’nun halk şarkılarından olusan repertuvarıyla kendine özgü sesi ve yorumuyla dinleyicilerine yeniden keyifli anlar yasattı. Sanatçıya Alican Karapınar, Murat Tırnak, Deniz Inal, Tarık Aslan, Yusuf Karapınar ve Melisa Yıldırım enstumanlarıyla eşlik etti.