Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:10 TSİ- Etkinlik G: Bugün 17:11 TSİ

Meral Akçay'dan Muhteşem Konser Ziyafeti

Kendine özgü sesi ve yorumuyla Meral Akçay Salon İKSV'de müzikseverlerle bir araya geldi.

Meral Akçay'dan Muhteşem Konser Ziyafeti mask
Meral Akçay'dan Muhteşem Konser Ziyafeti mask
Meral Akçay'dan Muhteşem Konser Ziyafeti mask
Haber albümü için resme tıklayın

“Setero” adlı albümünü 2017 yılında KALAN Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluşturan sanatçı, 2017’de SALON IKSV’de gerçekleştirdiği ilk  konseriyle dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Meral Akcay, Anadolu’nun halk şarkılarından olusan repertuvarıyla kendine özgü sesi ve yorumuyla dinleyicilerine yeniden keyifli anlar yasattı. Sanatçıya Alican Karapınar, Murat Tırnak, Deniz Inal, Tarık Aslan, Yusuf Karapınar ve Melisa Yıldırım enstumanlarıyla eşlik etti.

Haber:Estergon Karagöz/ İstanbul

# KONSER ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 17:10 TSİ Ankara- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Meral Akçay'dan Muhteşem Konser Ziyafeti mask
Meral Akçay'dan Muhteşem Konser Ziyafeti
Uluslararası Bilkent Sanat Festivaline Sanatseverlerden Yoğun İlgi mask
Uluslararası Bilkent Sanat Festivaline Sanatseverlerden Yoğun İlgi
Egea Seni Piste Çağırıyor mask
Egea Seni Piste Çağırıyor
Ankaranın ilk teknoloji fuarı I-TECH mask
Ankaranın ilk teknoloji fuarı I-TECH
Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde "Frıda" mask
Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde "Frıda"
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi mask
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek mask
Taşeron İşçinin Tayin Talebi ve 4B Hakkı Görüşülecek
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit mask
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı mask
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi mask
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava mask
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava
Sanayi Bakanı Varak KOBİGEL Başvuru Sonuçlarını Açıkladı mask
Sanayi Bakanı Varak KOBİGEL Başvuru Sonuçlarını Açıkladı

GALERİ

Kadir Mısıroğlu Kimdir? mask
Kadir Mısıroğlu Kimdir?
Erol Köse’ye Şok Boşanma Davası: 10 Milyon TL Tazminat! mask
Erol Köse’ye Şok Boşanma Davası: 10 Milyon TL Tazminat!
6 Mayıs Günün Özet haberleri mask
6 Mayıs Günün Özet haberleri
Erkenci Kuş 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? mask
Erkenci Kuş 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Avukat Rahmi Özkan Kimdir? mask
Avukat Rahmi Özkan Kimdir?
Ebru Şallı Kimdir? mask
Ebru Şallı Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL