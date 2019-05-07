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ABD Green Card başvuru sonuçları ve Kazananlar 2019

2018 Senesinin 3 Ekim tarihinden ve 6 Kasım 2018'e kadar müracaatların kabul edildiği DV2020 Greencard çekilişinin neticeleri neticeleri 7 Mayıs 2019 Türkiye saati ile 20:00'de söylendi.

ABD Green Card başvuru sonuçları ve Kazananlar 2019 mask
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DV2020 Green Card Neticeleri ve Kazananlar

Amerikan hükümetinin her yıl Ekim-Kasım ayında reelleştirdiği Green Card müracaatlarının neticeleri söylendi.

2018 Senesinin 3 Ekim tarihinden ve 6 Kasım 2018'e kadar müracaatların kabul edildiği DV2020 Greencard çekilişinin neticeleri neticeleri 7 Mayıs 2019 Türkiye saati ile 20:00'de söylendi.

Tüm katılımcıların coşkuyla beklediği DV 2020 neticelerini Amerika Birleşik Devletleri muhacirlik ofisi fotoğrafı web sayfasından confirmation numaranız ile hakimiyet edebilirsiniz.

Her yıl tüm dünyadan 55 bin şahsın seçildiği 2019 senesine ait DV2020 çekiliş neticelerine göre ismi söylenen şahıslar, Amerika Birleşik Devletleri yurttaşı olmaya hak kazanacaktır. DV 2020 neticelerine göre kazandıklarını bilen tüm uğurları Ekim ayında başlayacak olan ziyaretlere katılmak zorundadır.

2019 seneyi DV 2020 kısmetlilerin ziyarete katılmak için öncelikle yapmaları gereken operasyon DS-260 formları doldurmaktadır. Formları dolduran tüm DV2020 kazananları ziyaret için Amerika Birleşik Devletleri muhacirlik ofisi tarafından bilgilendirilecektir.

Green Card kazandıktan sonra yapılan tüm operasyon için www.greencardturkiye.com web sitemizden profesyonel hizmet alabilirsiniz.

greencardturkiye.com üzerinden müracaatını reelleştiren tüm müşterilerimizn müracaatları hakimiyet edilecek ve kazanan alıcılarımıza geri dönüş yapılacaktır.

Green card müracaatlarınızın neticeleri Amerika Birleşik Devletleri’nin fotoğrafı muhacirlik Ofisi’nun web sitesinden fiyatsız olarak söylenmektedir. Neticeleri hakimiyet edebilmek için CONFIRMATION Onay Numarası, Doğum tarihi ve soyadınızı kullanmanız gerekiyor

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