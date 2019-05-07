'Selvi Boylum Al Yazmalım' nerede çekilmiştir



Türk sinemasının şaheserlerinden biri olan "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın Osmaniye'de çekildiği ortaya çıktı. Bazı sahnelerde görülen Kastabala Hierapolis antik şehri de Osmaniye şehri hudutları içerisinde Karatepe-Aslantaş ören yerine giden yol üzerinde bulunuyor.

Sinema sanatına ilgi duyanların ve özellikle Türk sinema sevlerin kalbinde özel bir yeri olan "Selvi Boylum Al Yazmalım", Kırgız yazar Cengiz Aytmatov tarafından kaleme alınan Kırmızı Eşarp romanından beyazperdeye aktarıldı.

Türk sinemasının şaheserlerinden kabul edilen filmin başrollerini ise yeniden Türk sinemasının efsane oyuncularından Kadir İnanır ve Türkan Şoray paylaşmıştı.

Türkan Şoray Selvi Boylum Al Yazmalım

Bir çok etkinliğe katılarak öğrencilerin sorularını yanıtlayan Şoray, son zamanlarda birçok üniversitenin düzenlediği söyleşilere katıldığını be genç nesillerle sinema hakkında konuşmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Etkinlikte öğrenciler ile birlikte Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmini seyreden Şoray, Kadir İnanır dışında Türk sinemasının değerli birçok sanatçısıyla beraber kamera karşısına geçtiğini söyleyerek; Cüneyt Arkın, Ediz Hun ve Tarık Akan gibi usta isimlerle de rol aldığını hatırlattı. Hepsinin çok değerli isimler olduğuna değinen Şoray, kıymetli sanatçılarla beraber rol almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Usta sanatçı; 1970’li yıllarda sinema okullarının bulunmadığını fakat şimdi hemen hemen bütün üniversitelerde sinema derslerinin verildiğini ifade etti. Eğitimli olmanın yanında işin mutfağından gelmenin de büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Şoray, yeni sinemacıların iyi eğitim aldığını ancak bu eğitimi pratiğe dökerken de çok özenli olunması gerektiğini belirtti. Yeni sinemacıların, üniversitelerde bu tür eğitimleri alarak işe 1-0 önde başladıklarını kaydeden Türk sinemasının efsane ismi, yeni sinemacıların kötü film yapma gibi bir şanslarının olmadığını ve mutlaka iyi film yapmak zorunda olduklarının altını çizdi.

Yeni sinemacıların ellerinde teknolojik olarak birçok şanslarının olduğunu ifade eden Şoray, kendi dönemlerinde metreyle film çektiklerini ve filmin çok değerli olması sebebiyle 3 kareden fazla tekrar etme şanslarının bulunmadığını söyledi. Yeni sinemacılarının sahip oldukları bu avantajları iyi kullandıklarını da sözlerine ekledi.