Ajan Salt Filminin Konusu
CIA ajanı Evelyn Salt , başkana suikast yapan bir Rus casusu olmaktan dolayı suçlanır.Salt başka birinin suikast düzenlediğini ve kendi suçsuzluğunu kanıtlaması gerekmektedir.
Evelyn Mutlak Angelina Jolie, idealist bir CIA casusudur ve misyonu, gururu ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet misyonlusudur. Ancak bir itirafçı onu güç gidişatta vazgeçecektir. Zira bu birey, Ajan Salt'ın Rus casusu olduğunu iddia etmektedir. Bu yargılamayla sanki bağlılığı test edilecektir. Ajan Salt'ın sahip olduğu tüm deneyimini kullanarak kendini temize çıkarmak emeliyle kaçar.
Ajan Salt'ın suçsuz olduğunu ispatlamak için gösterdiği tüm gayret hakkındaki kuşkuları çoğaldıracak ve geriye cevaplanması gereken bir tek sual vazgeçecektir; Ajan Salt'ın kimdir? Süreç içinde,Salt'ın'ın dahi yeni keşfedeceği hakikatler gün yüzüne çıkacaktır
Ajan Salt Filmin Oyuncuları
Angelina Jolie (Evelyn Salt)
Liev Schreiber (Winter)
Chiwetel Ejiofor (Peabody)
Daniel Olbrychski (Orlov)
August Diehl (Mike)
Yönetmen: Phillip Noyce
Senaryo: Kurt Wimmer
Yapımcı: Lorenzo Di Bonaventura, William M. Connor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz