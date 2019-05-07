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Dün 22:53 TSİ- Yaşam G: Dün 23:05 TSİ

Altın Fiyatları, Çeyrek Altın, Gram Altın Fiyatları

Gram altın 28 Mart Perşembe günü itibari ile 253.25 TL alış fiyatına, 253,46 TL satış fiyatına sahiptir. Çeyrek altın ise sabah saatleri itibari ile 405 TL’den alınırken, 414 TL’den satılıyor.

Altın Fiyatları, Çeyrek Altın, Gram Altın Fiyatları mask
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Altın Fiyatları, Çeyrek Altın, Gram Altın Fiyatları

Çeyrek Altın Gram Altın Fiyatları 2019

Çeyrek altın gram altın fiyatları 2019 altına yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından güncel olarak takip edilmelidir. Altın fiyatları zaman içinde sürekli değişim göstermektedir.

Yatırımcılar altının bu hareketli fiyat aralığı sayesinde kar elde etmektedir. Çeyrek altının fiyatı geçtiğimiz haftalarda dünya çapında bozulma yaşanması nedeni ile dalgalanmaya başlamıştır. Yaşanan bu dalgalanma yüzünden döviz fiyatlarında da olduğu gibi altının fiyatlarında sert düşüşler meydana geldi.

Çeyrek altın fiyatlarında son zamanlarda yükseliş olmuştur. Bu nedenle insanlar daha az para ödemek için gram altına yönelmeyi tercih etmişlerdir. Gram altın 28 Mart Perşembe günü itibari ile 253.25 TL alış fiyatına, 253,46 TL satış fiyatına sahiptir. Çeyrek altın ise sabah saatleri itibari ile 405 TL’den alınırken, 414 TL’den satılıyor.

Altın Uzun Zamandır bir Yatırım Aracı Olarak Kullanılmaktadır

Çeyrek altın 2019 senesinde olduğu kadar geçtiğimiz yüz yıllarda da önemli bir maden olarak işlem görmektedir. Bu nedenle ülkeler altın rezervini artırmak için yollar aramakta, kişiler de bireysel olarak altına yatırım yaparak altından kar elde etmek istemektedir. Altın yatırım aracı olarak kullanılmasının yanı sıra, aynı zamanda kadınlar tarafından aksesuar olarak da tercih edilmektedir. Yarım altın fiyatı güncel olarak 807,87 TL’den alınır ve 828,81 TL’den satılır. Altın alıp satmak isteyen kişilerin bu fiyatları güncel olarak takip etmesi gerekir.

Altın Yatırımı Yaparken Dikkat

Altına yatırım yapmak isteyen kişiler güvenli altın piyasalarını takip etmelidir. Bunun için Forex piyası iyi bir araç olabilir. Altın için işlem yapıldığı zaman bütün dünya ile aynı anda aynı değerler üzerinden işlem alırsınız. Piyasalar yerine kuyumculardan işlem yaparsanız bu durum zararlı çıkmanıza neden olabilir. Dilerseniz, altın yatırımlarını bankaların altın hesapları üzerinden de yapabilirsiniz. 

unun için mevduatlı ya da mevduatsız hesaplar açarak faiz farkından da yararlanmanız mümkün olur. Böylece hem altının yükselme değerinden faydalanır hem de altını bankanın kasasında tuttuğunuz için belirli miktarda faiz geliri elde edersiniz. Bunun için çeyrek altın gram altın fiyatları 2019 takibini güncel olarak yapmanız gerekir.

Altın Fiyatları, Çeyrek Altın, Gram Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

253,25 TL

253,46 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

253,78 TL

253,83 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.282,30 TL

1.282,55 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

405,20 TL

414,40 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.686,00 TL

1.707,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

807,87 TL

828,81 TL

 

Dün 22:53 TSİ - Yaşam

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