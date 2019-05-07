Güllaç Nasıl Yapılır Tarifi

Bir Ramazan klasiği olan güllaç, pikan ceviziyle daha lezzetli

Ramazan ayını ortaladığımız bugünlerde; geleneksel Ramazan lezzeti güllaç, iftar sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Sedef İybar, uzun saatler tutulan orucun ardından hafifliği ve lezzetiyle Ramazan sofralarının baştacı olan güllaç tarifini paylaştı.

Güllaç Nasıl Yapılır Tarifi ve Malzemeler:

1 litre süt

50 gram krema

Yarım paket güllaç

1 çorba kaşığı gülsuyu

4 çorba kaşığı bal

100 gram pikan cevizi

Güllaç Nasıl Yapılır Tarifi ve Hazırlanışı:

Kaynamış sütü ocaktan alır almaz içerisine bal ve krema ekleyin. Güllaç yapraklarını ortadan ikiye kırarak sıcak ballı süt içinde tek tek iyice yumuşatın. (Bu işlemi eldivenle yapmanızı tavsiye ederim)

Güllacın orta kısmına, ufalanmış pikan cevizlerini yerleştirin ve kalan güllaç malzemeniz ile üstünü kapatın. Artan sütü, güllacın her tarafının yumuşak olduğundan emin olana kadar ilave edin.

Üzerini pikan cevizi ile süsleyerek soğumasını bekleyin.

Afiyet olsun.