Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. Bölüm Özeti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. Bölüm

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz büyük bir heyecanla takip edilmeye devam ediliyor. Dizinin hayranları bu hafta yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. bölüm öncesi merakla fragmanın yayınlanmasını bekliyor.

ATV ekranlarının en iddialı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hayranlarını ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde; Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Tarık Ünlüoğlu, Tunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Raci Şaşmaz gibi Türk televizyonlarının aranan yüzlerinin olduğu dizide yeni bölüm heyecanı sürüyor. Bu hafta 136. bölümüyle ekranlara gelen fenomen dizide yaşananlar nefesleri kesmişti. Hızır ve İlyas Akif arasında yaşananlar büyük bir ilgiyle takip edildi. Her dakikası soluksuz izlenen dizinin yeni bölümü de merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. Bölüm Fragmanı

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm tanıtım filmi henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki günler içerisinde ATV’nin sevilen dizisinin 137. bölüm fragmanını yayınlayacağı tahmin ediliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. Bölümde Neler Oldu?

Nefesleri kesen sahnelerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde de yine beğerni kazandı.

Mesut'un vefatının ardından yerine geçecek ad için süratlice çalışmalara başlayan Ünal Kaplan, Akif'in yakın zamanda başına bela açabileceğini de öğrenmektedir. Akif'in eforunu kırmak için ise biran evvel Zeki'nin devreden çıkarılması gerekmektedir. Ünal Kaplan, masasını gözetmek ismine görüşmelere devam ederken Zeki sorunuyla Çakırbeyliler ilgilenecektir.

Façalıların öncelikli amacı da Ferman'ın vefatına neden olan bireyi bulup yok etmek olacaktır. İki ailenin bir kere daha aynı emel çevresinde bir araya gelmesine neden olan ortak düşmana erişmek için ise Esra ile işbirliği yapmak en iyi alternatiftir. Yeğeninin vefatının ardından acısını paylaşmak için soluğu beğendiğinin yanında alan Ömür ile alakalı İlyas'ın bir an evvel bir karar vermesi gerekmektedir.

Hızır'ın üzerine gittiği bu mevzu, İlyas'ı yakın zamanda bir seçim yapmaya itecektir. Alparslan ise hoşlandığıyla alakalı kararını çoktan vermiştir. Bu mevzularda amcalarından değişik olan Alparslan'ın, yaşamıyla alakalı verdiği bu ehemmiyetli kararın artta başka nedenler olması olasılığı ise çok yüksektir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. Bölümde Neler Oldu?

Akif'in kurduğu tuzak suratından, fedailerin en ehemmiyetli adı kendini vatan için feda etmek zorunda kalırken Alparslan'ın üzerine, altından kalkması çok güç bir misyon devrilir. Bu vaziyeti de Çakırbeylilerin lehine çevirmeyi muvaffak olacak olan Alparslan, yaşamını tehlikeye atma pahasına, çıktığı yolun sonunu görme mevzusunda ne kadar kararlı olduğunu bir kere daha ispatlar. Amcasının hürlüğü karşılığında elindeki ehemmiyetli bilgileri paylaşmayı öneri ettiği Mesud ise vefatı üzerine kurulan gerçek tasarıdan habersizdir.

Ünal Kaplan'ın da ehemmiyetli bir rol üstleneceği tasarıda ilk niyet Akif'i saf değiştirmeye ikna etmek olacaktır. Mesud tarafından kaleminin kırıldığını bilen Akif'i aldatmak için ise çok mücadele sarf etmek gerekmeyecektir. İçinde bulundukları dünyanın kıymetini beğendiklerinin kaybıyla ödeyen Çakırbeyliler, Ferman'ın vefatına mani olmak için ellerinden geleni yaparlarken, Haşmet bu mevzudaki kararından bırakmaz. Ömür'nam karşısında durduğu vefat emri için Behzat da geri adım atmaya başlamışken işler birden tersine döner.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. Bölümde Neler Oldu?

Nefesleri kesen sahnelerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Çakırbeyliler, Zeki’nin yeğeni olan Yavuz’u köşeye kıstırıyor. Yavuz’un gerçekleri söylememesini isteyen Ferman, onu vurarak öldürüyor. Hızır, Zeki’ye haber gönderen kişiyi bulmak için acil olarak harekete geçiyor ve onu köşeye kıstırmak için bir plan hazırlıyor. Öte yandan Zeki, Haşmet’e haraç ödeyeceğini açıklarken, Ünal aralarında Zeki ile irtibat kuran birisinin olduğunu gün yüzüne çıkarıyor.

İlyas ile Behzat karşı karşıya geliyor. İlyas içerdekileri öldürürse ona ne kadar minnettar kalacağını açıklıyor. Bu sırada İlyas’ın telefonu çalıyor ve arayan kişi Zeki’nin adamlarının kendilerine baskın yaptığını ihbar ediyor. İlyas acil olarak oradan çıkarken Behzat, Ferman’a üst üste gelen bu kadar olayın tesadüf olmadığını söyler. Alparslan’ın kız arkadaşı hakkında söyledikleri Hızır’ın kafasını karıştırmaya devam eder. Esra ve Akif’i sert bir dille uyaran Hızır, böyle bir durumun tekrar etmesi durumunda ikisini de öldüreceğini söyler.