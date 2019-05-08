Çukur Dizisi – Çukur 64. Bölüm Özeti – Çukur 64 tek parça izle

Yamaç ve Aliço ile Yücel arasındaki yüzleşmede Yamaç, başladığı yere geri dönerek Yücel'i elinden kaçıracak. Bu esnada İdris de Vartolu Salih'in mekanında can veren Savaş'ın abiyi Azer Kurtuluş ile karşı karşıya gelecek.

Cumali'nin bileceği bir bilgi, onu büyük bir kuşkuya çekerken; Damla'nın da değişik bir biçimde aynı reeli bilmesi ikiliyi oldukça efor bir gidişata çekecek.

Koçovalılar ile Aliço, Emmi, Medet, Metin ve Kemal, Azer riskini durdurabilmek için seferber olacak. Ancak Azer, kardeşinin intikamını almadan basit basit Çukur'u terk etmeyeceğini gösterecek. Çukur 64. Bölüm de en önemli olay Yamaç, Timsah'ı yakaladı.

Çukur Dizisinin Konusu

Çukur dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Henüz Çukur fragman ilk bölüm olmasına rağmen fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda en çok konuşulan konulardan biri olan Çukur dizisi, sürükleyici senaryosu ve deneyimli oyuncu kadrosunun başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekici bir dizi haline geliyor. Çukur dizisi hakkında; dizinin yönetmeni ve senaristi kimdir, dizideki oyuncular kimlerdir gibi birçok sorunun cevabını yazımızdan okuyarak öğrenebilirsiniz.

Çukur Dizisinin Senaristi Ve Yönetmeni

Çukur dizisinin senaryosu Gökhan Horzum’a emanet. Yerli dizi severler tarafından oldukça beğenilen bu yapım Gökhan Horzum’un senaristliği ile devam ediyor. Öte yandan dizinin yönetmenlik koltuğunda ise 2 isim oturuyor.

Sinan Öztürk ve Özgür Sevimli dizinin yönetiminde görevi paylaşıyorlar. Çukur dizisinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Başrollerinde ise Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Dizinin ilk bölümü 23 Ekim 2017 yılında Show TV ekranlarında yayınlanmıştı.

Çukur Dizisi Konusu

İstanbul’da bir mahalleyi konu alan dizide söz konusu mahalle, Koçova adı verilen bir ailenin kontrolü altındadır. Bu mahalle, suç ile özdeşleştiğinden Çukur adını almıştır. Koçova ailesinin fertleri de suç işlemeye yatkın karakterde kişilerden oluşmaktadır. Her ne kadar birçok alanda suç işlemekten çekinmeyen ailenin bir tek noktada kırmızı çizgiye sahiptir.

Uyuşturucu ile ilgili hiçbir şey Çukur’da yer alamaz. Bu nedenle bu mahallede uyuşturucu üretmek, toplamak, satmak ve kullanmak kesinlikle yasaklanmıştır. Mahallenin kuralları bu şekilde Koçova ailesi tarafından belirlenmiş olsa da mahalle içine sonradan dahil olan bir grup bu yasağı umursamadan uyuşturucu ile ilgili girişimlere başlamıştır.

Nitekim bu konuda tavırları belirli olan Koçova ailesine ilk olarak anlaşma yoluyla müdahale etmek isteyen bu grup bekledikleri cevabı alamayınca Koçova ailesine resmen savaş açarlar. Bu kıyasıya rekabetin sonunda tam aileyi bitirdiklerini düşündükleri anda beklenmeyen bir gelişmeyle Çukur’daki mücadele yeniden başlayacaktır.

Çukur Dizisi Oyuncuları

Çukur oyuncular arasında yer alan isimler; başrollerde Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz olmak üzere, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Şenay Gürler, Öner Erkan gibi yetekli oyunculardır. Çukur dizisi Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşmaya devam etmektedir.