KPMG Stadyumların Dijital Dönüşümünü Araştırdı

KPMG'nin Küresel Tatil ve Eğlence Sektörü 2019 Araştırması teknolojinin stadyumları nasıl dönüştürdüğünü inceliyor.

Dijital gelirlerle büyüyen akıllı stadyum ekonomisi 2017 itibariyle dünyada 3.87 milyar dolarlık hacme ulaştı. Bu rakamın 2023 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 21lik artışla 12.42 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Akıllı stadyumları inceleyen KPMG teknoloji sayesinde taraftara sunulan dijital hizmetleri değerlendirdi. KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak Günümüzde deneyim ekonomisinin hızla geliştiği bir gerçek. Tüketiciler fiziksel ürünlerden çok deneyim peşindeler. Eğlence sektöründe faaliyet gösteren firmalar bu talebe cevap vermek için hızlı bir adaptasyon sürecine girdiler. Birçok spor kompleksi de altyapı yatırımlarını bu talepler doğrultusunda gerçekleştiriyor diye konuştu.

KPMGye göre akıllı stadyumlarla hayatımıza giren 6 yenilik şöyle:

Taraftarlar Stada Bağlanacak

Stadyumların akıllanmaları için öncelikle dijital altyapılarının geliştirilmesi gerekiyor. Günümüzde taraftarlar maçlar sırasında internet üzerinden sürekli etkileşim halinde. Stadyumların bu etkileşimin kesintiye uğramaması için internet altyapılarını geliştirmeleri bekleniyor.

Bir tıkla koltuğa sipariş Geleceğin stadyumlarda ileri teknoloji sayesinde operasyon maliyetleri de düşecek. Taraftarlar yiyecek içecek ve ticari ürün alışverişlerini cep telefonlarıüzerinden koltuklarına sipariş edebilecek. Dileyen müşteriler ise alışveriş yapmak istedikleri standın doluluk oranı konusunda kendilerini uyaran uygulamalardan faydalanacak.

Taraftara özel hizmet Akıllı stadyumlar taraftarların paylaşıma açtıkları özel verileri üzerinden özel alışveriş paketleri sunabilecek. Taraftarların biletlerini ne zaman aldıkları kimlerle maça gittikleri maç sırasında neler sipariş ettikleriyle ilgili verileri analiz eden stadyumlar kişiye özel sadakat programlar hazırlayacak bu sayede taraftarlar daha kişisel deneyimler yaşayabilecek.

Güvenlikte anlık veri paylaşımı Akıllı stadyumlar kamera ve sensörlerin topladığı veriler sayesinde taraftarların güvenliğini maksimuma çıkarma kapasitesine sahip olacak. Yeni teknolojiler güvenlik güçleriyle anlık veri paylaşımı yapılmasını ve güvenlik sorunlarına hızlı çözümler üretilmesini sağlayacak.

Eve kadar destek Akıllı stadyumlar maçtan çıkan taraftarlara dönüş yolunda karşılaşabilecekleri sorunlara karşı hava trafik durumu vs dijital platformlar üzerinden çözüm önerileri sunacak.

Maçtan sonra da görüşelim Taraftar deneyiminin merkezinde canlı karşılaşmalar olsa da akıllı stadyumların taraftarlarla daha yoğun iletişim kurması mümkün. Maç günleri dışında dijital oyunlar ve ürün satış sayfaları gibi uygulamalar üzerinden müşterilerle temas devam ettirilecek.

Türkiye'de Durum

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak akıllı statların hayatımıza girmesiyle futbola olan ilginin daha da artacağını belirterek akıllı statların taraftarı statlara daha fazla çekeceğinin altını çizdi. Akıllı stat uygulamalarının her alanda olduğu gibi futbol endüstrisinde dijital dönüşümün habercisi olacağını vurguladı.

Uçak Türkiyede akıllı stadyumlar konusunda hareketlilik yavaş yavaş başladı. 2016da hizmete giren Beşiktaşın Vodafone Park Stadyumu dijital altyapısıyla gündeme gelmişti. Stadyumda 50 bin ziyaretçinin ihtiyacını karşılayacak yüksek bant genişlikli Wi-Fi 2G 3G ve 4.5G ağ bağlantıları var ayrıca taraftarlar farklı noktalarda konumlanan ve tek merkezden yönetilen 700den fazla etkileşimli ekran ve 2 bin 200den fazla koltuk içi ekrandan maçın önemli pozisyonlarını ve maç istatistiklerini takip edebiliyor. Benzer ekran uygulamaları Trabzonsporun Medical Park Stadyumunda da mevcut dedi.

Galatasarayın Türk Telekom Stadyumunda kısa süre önce hayata geçirilen nakitsiz tribün uygulamasıyla da taraftarlar stadyum ve çevresindeki mağazalar büfeler ve GS Storeda dijital cüzdan uygulaması üzerinden alışveriş yapabiliyor.