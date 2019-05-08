5. Bahçelievler Semt Şenliği Gerçekleşti

Etkinlikte, Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Çankaya Belediyesi Tarihi Kentler Proje Ofisi tarafından hazırlanan " Bahçelievler Tarihi" adlı kitap da vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Bu yıl 5’inci kez gerçekleştirilen Bahçelievler Semt Şenliği, Metin Oktay Parkı’nda gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinliğe Çankaya Belediyesi destek verdi.

Resim Atölyesi, Kitap Atölyesi, Komşuluk Atölyesi, Yemek Atölyesi, Tanıtım Atölyesi, Kadın Atölyesi, Çevre Atölyesi ve Müzik Atölyelerinin kurulduğu etkinlikte, ressam Hikmet Çetinkaya da canlı performans sergiledi.

Etkinliğe, stantların kurulmasından yapılan ikramlara kadar birçok destek sunan Çankaya Belediyesi, vatandaşların güzel vakit geçirmeleri için her türlü önlemi aldı.

“Bahçelievler Tarihi” Kitabı Büyük İlgi Gördü

Şenlik’te, " Çankaya Tarihine Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında, Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Çankaya Belediyesi Tarihi Kentler Proje Ofisi tarafından hazırlanan "Bahçelievler Tarihi" adlı kitap da vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Özgün ve özel bir semtin tarihine dair bir kitap olmasının yanında, bizzat semtte yaşayan insanlarla, akademiyi ve belediyeyi bir araya getiren özel bir yayın olan kitap, etkinliğe katılan vatandaşların beğenisini kazandı.

Bahçelievler sakini yüzlerce vatandaşın birlikte oyunlar oynadığı, şarkılar söylediği, çocuklarıyla birlikte eğlendiği şenlik, birlik ve beraberlik içinde tamamlandı.