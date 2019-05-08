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Çankaya'da Kadınların İlkim Eylemi

Kadınları Güçlendirerek İklime Dirençli Bir Kent Oluşturmak" projesi ile hibe almaya hak kazanan tek yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, projeyi yerel ölçekte hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. 

Çankaya'da Kadınların İlkim Eylemi mask
Çankaya'da Kadınların İlkim Eylemi mask
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Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, "Kadınları Güçlendirerek İklime Dirençli Bir Kent Oluşturmak" projesi ile hibe almaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, projeyi yerel ölçekte hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı. İklim dostu kentler içinde ilk ve öncü rolünü sürdüren Çankaya Belediyesi, "Çankaya'da Kadınların İklim Eylemi" adıyla ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Çevre ve Siyaset Bilimci Dr. Nuran Talu'nun Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde verdiği seminerde, proje ortağı olan sivil toplum kuruluşları ve Çankaya Belediyesi'nden gelen katılımcılarla iklim değişikliğine uyum ve kentsel kamu alanlarında iklim değişikliği ile mücadele konuları masaya yatırıldı.

Hibe Programına Katılan Tek Yerel Yönetim Çankaya

Seminerin açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında böylesine önemli bir projeyle hibe alan tek yerel yönetim olmaktan mutluluk duydukları kaydetti. Çankaya'nın projedeki ortağı Frankfurt Belediyesi'yle birlikte kadınların görev ve sorumluluklarını güçlendirerek ilkim değişikliğine dirençli bir kent oluşturmayı amaçladıklarını belirten Güner, "Almanya’dan Frankfurt Belediyesi'nin iklim ve kadın konularındaki bilgi birikimiyle katkı sunacağı projemizin diğer paydaşları Doğa Koruma Merkezi ve Kadın Muhtarlar Derneği olmuştur. Bu noktada, projemizin gerek Belediyemiz çalışanları, uzman ve yöneticileri arasında gerekse de Belediyemizin hizmet verdiği semtlerde tanınması ve benimsenmesi açısından, yapılacak eğitimler ve seminerler önem taşımaktadır. İşte bu seminerlerin ilkini değerliği hocamız Dr. Nuran Talu'yla birlikte gerçekleştiriyoruz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Geleceğimiz İçin Çalışmalıyız

Açılış konuşmasının ardından seminere başlayan Dr. Nuran Talu, ilk olarak iklim değişikliğinin sorun ve sonuçlarını katılımcılara anlattı. Sanayi devremi sonrası dünyada karbondioksit oranının  yüzde 40 arttığına dikkat çeken Talu, şöyle devam etti:

"Bugün İklim değişikliği artık en büyük bilimsel sorundur. Bilim insanları iklim değişikliğine yol açan en önemli etkenin insan etkileri olduğu konusunda görüş birliği içindedir. Gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için küresel ölçekte sürdürülen iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmaları, insan etkilerinin dünyamıza ve geleceğimize verdiği olumsuz etkileri sınırlandırmayı ve sonlandırmayı hedeflemeliyiz"

" İklim Dostu Kadın''

Kadınların ve erkeklerin küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından, toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı farklı şekilde etkilendiğini vurgulayan Dr. Talu, "Proje kapsamında Frankfurt Belediyesi'nin kadın odaklı iklim çalışmalarını dikkate alarak, Çankaya Belediyesi'nin kadın ve iklim alanında çalışan uzmanları ve ilgili sivil toplum örgütleriyle birlikte yerelde katılımcı bir ilkim politikası oluşturmayı sağlamalıyız" dedi.

Amaçlarının iklim değişikliğine uyum ve kamu alanlarında iklim değişikliğiyle mücadele olduğunu söyleyen Dr. Talu "Bunu yaparken Çankaya'da yaşayan öncü kadın girişimlerinden destek alarak aynı zamanda söz sahibi ve karar verebilir. ‘İklim Dostu Kadın’ organizasyonları ile kadınlarımız arasında bir sinerji yaratmayı amaçlamalıyız" diye konuştu.

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Bugün 12:11 TSİ Ankara/ Çankaya- Kadın

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