Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:00 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:01 TSİ

Honda "Elektrikli Vizyon" Stratejisini 2025'e Kadar Tüm Modellerine Uygulayacak

Honda'nın Urban EV Concept'inden geliştirilen yeni şehir içi elektrikli aracının ismi "Honda-e" olarak belirlenirken, şirketin yeni nesil Jazz modeli ise hibrit olarak satışa sunulacak.

Honda "Elektrikli Vizyon" Stratejisini 2025'e Kadar Tüm Modellerine Uygulayacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

Honda, Avrupa pazarına yönelik "Elektrikli Vizyon" stratejisinin kapsamını genişletmeyi sürdürüyor. Urban EV Concept'inden geliştirilen yeni şehir içi elektrikli aracının ismi "Honda-e" olarak belirleyen şirket, yeni nesil Jazz modelini de hibrit olarak satışa sunacak.

Honda'nın açıklamasına göre, dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden olan şirket, otomotiv dünyasının içinde bulunduğu elektriğe geçiş sürecinde de teknolojileriyle öncü olmaya devam ediyor. Honda'nın, "Elektrikli Vizyon" stratejisi kapsamında 2025'e kadar tüm modellerinin elektrikli olması planlanıyor.

Şirket, yeni elektrikli şehir otomobilinin ismini "Honda-e" olarak tanıtırken yeni nesil Jazz modelini ise gelişmiş i-MMD teknolojisine sahip hibrit güç ve aktarma organı ile satışa sunmaya hazırlanıyor. 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda üretime hazır olan prototipi sergilenen Honda-e, Urban EV Concept'inden geliştirilen ilk model olarak tasarımı ve teknolojisiyle öne çıkıyor.

Avrupa genelinde 22 bin adedin üzerinde talep alan kompakt boyutlu elektrikli otomobil Honda-e, sportif arkadan çekişli formunun yanı sıra güç aktarma sistemleriyle de Honda'ya özgü sürüş dinamikleri sunuyor.

Honda'nın popüler küçük hatchback modeli olan Jazz'ın yeni neslinde kullanıma sunulacak olan i-MMD hibrit sistemi, yeni CR-V'nin hibrit versiyonunda da bulunuyor. Sürüş koşullarındaki yüksek verimlilik seviyesi ile Avrupa genelinde başarısını kanıtlayan i-MMD hibrit sistemi, Honda'nın 2025 yılı "Elektrikli Vizyon" stratejisi kapsamında Jazz modelinin yeni neslinde yer alacak. Yeni nesil Honda Jazz'ın uluslararası ilk gösterimi ise Tokyo Otomobil Fuarı'nda olacak.

Bugün 13:00 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
General Mobile’a ​Genç MÜSİAD’tan “Akıllı Ziyaret” mask
General Mobile’a ​Genç MÜSİAD’tan “Akıllı Ziyaret”
Honda "Elektrikli Vizyon" Stratejisini 2025'e Kadar Tüm Modellerine Uygulayacak mask
Honda "Elektrikli Vizyon" Stratejisini 2025'e Kadar Tüm Modellerine Uygulayacak
Siemens Türkiye, "Kariyerini Sahiplen Ekosistemi"ni Tanıttı mask
Siemens Türkiye, "Kariyerini Sahiplen Ekosistemi"ni Tanıttı
İstanbul Havalimanı 4 Ayda 4 Milyon 730 Bin 140 Yolcu Ağırladı mask
İstanbul Havalimanı 4 Ayda 4 Milyon 730 Bin 140 Yolcu Ağırladı
Kaleseramik İki Markasıyla Sosyal Medya Ödülü Aldı mask
Kaleseramik İki Markasıyla Sosyal Medya Ödülü Aldı
08 Mayıs 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı mask
08 Mayıs 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit mask
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı mask
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava mask
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi mask
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert mask
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert
ABD Green Card başvuru sonuçları ve Kazananlar 2019 mask
ABD Green Card başvuru sonuçları ve Kazananlar 2019

GALERİ

Başkan Oğuz Bakan Kurum'la Bir Araya Geldi mask
Başkan Oğuz Bakan Kurum'la Bir Araya Geldi
Cinderesi Bölgesindeki Hak Sahiplerine Kira Yardımı mask
Cinderesi Bölgesindeki Hak Sahiplerine Kira Yardımı
Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor mask
Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor
7 Mayıs Günün Özet Haber mask
7 Mayıs Günün Özet Haber
Kadir Mısıroğlu Kimdir? mask
Kadir Mısıroğlu Kimdir?
Erol Köse’ye Şok Boşanma Davası: 10 Milyon TL Tazminat! mask
Erol Köse’ye Şok Boşanma Davası: 10 Milyon TL Tazminat!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL