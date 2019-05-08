General Mobile’a ​Genç MÜSİAD’tan “Akıllı Ziyaret”

General Mobile Müstakil Sanayici İş adamları Derneği MÜSİAD ile olan iş birliği kapsamında Türkiyenin en büyük gençlik sivil toplum kuruluşu olan Genç MÜSİAD üyeleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

General Mobile geçtiğimiz günlerde Genç MÜSİAD bünyesinde kurulan Young Business Academyde bir eğitim gerçekleştirdi. General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman lisans veya ön lisans programında eğitim gören 25 yaş altı inovatif genç iş insanlarını yetiştirme amacıyla kurulan Young Business Academyde gençlerle buluştu.

Bu eğitim sonrasında Genç MÜSAİD üyeleri General Mobileın fabrikasını ziyaret ettiler. Genç MÜSAİD üyelerini 100 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği Türkiyenin en büyük akıllı telefon üretim üssü olan fabrikasında ağırlayan General Mobile ayrıca AR-GE ve yerli üretimle pazara sunduğu ve bu fabrikada üretimini gerçekleştirdiği üstün özellikleriyle dikkat çeken akıllı telefonlarını da tanıttı.

Young Business Academyde gençlere eğitim veren ve genç üyeleri fabrikada ağırlayan General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman MÜSİAD ile olan değerli iş ortaklığımızın bir parçası olarak Genç MÜSİAD üyeleri ile bir araya gelmekten kıvanç duyuyoruz. Yerli teknoloji geliştiren ve üreten bir marka olarak Türkiyenin bir teknoloji üssü haline gelebilmesi için gençlere sunduğumuz desteğin faydasının yüksek olduğuna inanıyor ve Genç MÜSİAD ile uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birliğinin temellerini atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. dedi.

Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasında olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal ise Geleceğin iş adamlarını yetiştirmek onları hayata hazırlamak sahip olduğumuz değerleri ve tecrübelerimizi gençlerle paylaşmak amacıyla kurulan Genç MÜSİAD olarak yurtiçinde ve yurtdışındaki faaliyetlerimizi sürdürürken doğru iş ortaklarıyla çalışmanın getirdiği artı değerin farkındayız. Bu kapsamda General Mobile'ın sektördeki uzmanlığının bizlere büyük katkı sağlayacağına inanıyor kendilerine bize kattıkları değer için teşekkürlerimizi sunuyoruz. dedi.