Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:18 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:21 TSİ

General Mobile’a ​Genç MÜSİAD’tan “Akıllı Ziyaret”

Global bir marka olarak 34 ülkede faaliyet gösteren General Mobile Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile olan iş birliği kapsamında Genç MÜSİAD üyelerini Türkiye'nin en büyük akıllı telefon üretim üssü olan fabrikasında ağırladı.

General Mobile’a ​Genç MÜSİAD’tan “Akıllı Ziyaret” mask
Büyütmek için resme tıklayın

General Mobile Müstakil Sanayici İş adamları Derneği MÜSİAD ile olan iş birliği kapsamında Türkiyenin en büyük gençlik sivil toplum kuruluşu olan Genç MÜSİAD üyeleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

General Mobile geçtiğimiz günlerde Genç MÜSİAD bünyesinde kurulan Young Business Academyde bir eğitim gerçekleştirdi. General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman lisans veya ön lisans programında eğitim gören 25 yaş altı inovatif genç iş insanlarını yetiştirme amacıyla kurulan Young Business Academyde gençlerle buluştu.

Bu eğitim sonrasında Genç MÜSAİD üyeleri General Mobileın fabrikasını ziyaret ettiler. Genç MÜSAİD üyelerini 100 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği Türkiyenin en büyük akıllı telefon üretim üssü olan fabrikasında ağırlayan General Mobile ayrıca AR-GE ve yerli üretimle pazara sunduğu ve bu fabrikada üretimini gerçekleştirdiği üstün özellikleriyle dikkat çeken akıllı telefonlarını da tanıttı.

Young Business Academyde gençlere eğitim veren ve genç üyeleri fabrikada ağırlayan General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman MÜSİAD ile olan değerli iş ortaklığımızın bir parçası olarak Genç MÜSİAD üyeleri ile bir araya gelmekten kıvanç duyuyoruz. Yerli teknoloji geliştiren ve üreten bir marka olarak Türkiyenin bir teknoloji üssü haline gelebilmesi için gençlere sunduğumuz desteğin faydasının yüksek olduğuna inanıyor ve Genç MÜSİAD ile uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birliğinin temellerini atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. dedi.

Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasında olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal ise Geleceğin iş adamlarını yetiştirmek onları hayata hazırlamak sahip olduğumuz değerleri ve tecrübelerimizi gençlerle paylaşmak amacıyla kurulan Genç MÜSİAD olarak yurtiçinde ve yurtdışındaki faaliyetlerimizi sürdürürken doğru iş ortaklarıyla çalışmanın getirdiği artı değerin farkındayız. Bu kapsamda General Mobile'ın sektördeki uzmanlığının bizlere büyük katkı sağlayacağına inanıyor kendilerine bize kattıkları değer için teşekkürlerimizi sunuyoruz. dedi.

Bugün 13:18 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
General Mobile’a ​Genç MÜSİAD’tan “Akıllı Ziyaret” mask
General Mobile’a ​Genç MÜSİAD’tan “Akıllı Ziyaret”
Honda "Elektrikli Vizyon" Stratejisini 2025'e Kadar Tüm Modellerine Uygulayacak mask
Honda "Elektrikli Vizyon" Stratejisini 2025'e Kadar Tüm Modellerine Uygulayacak
Siemens Türkiye, "Kariyerini Sahiplen Ekosistemi"ni Tanıttı mask
Siemens Türkiye, "Kariyerini Sahiplen Ekosistemi"ni Tanıttı
İstanbul Havalimanı 4 Ayda 4 Milyon 730 Bin 140 Yolcu Ağırladı mask
İstanbul Havalimanı 4 Ayda 4 Milyon 730 Bin 140 Yolcu Ağırladı
Kaleseramik İki Markasıyla Sosyal Medya Ödülü Aldı mask
Kaleseramik İki Markasıyla Sosyal Medya Ödülü Aldı
08 Mayıs 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı mask
08 Mayıs 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit mask
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı mask
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava mask
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi mask
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert mask
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert
ABD Green Card başvuru sonuçları ve Kazananlar 2019 mask
ABD Green Card başvuru sonuçları ve Kazananlar 2019

GALERİ

Başkan Oğuz Bakan Kurum'la Bir Araya Geldi mask
Başkan Oğuz Bakan Kurum'la Bir Araya Geldi
Cinderesi Bölgesindeki Hak Sahiplerine Kira Yardımı mask
Cinderesi Bölgesindeki Hak Sahiplerine Kira Yardımı
Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor mask
Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor
7 Mayıs Günün Özet Haber mask
7 Mayıs Günün Özet Haber
Kadir Mısıroğlu Kimdir? mask
Kadir Mısıroğlu Kimdir?
Erol Köse’ye Şok Boşanma Davası: 10 Milyon TL Tazminat! mask
Erol Köse’ye Şok Boşanma Davası: 10 Milyon TL Tazminat!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL