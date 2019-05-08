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Tekzen ve Shell Turcas İş Birliği Kapsamında Kampanya

Türkiye'nin en yaygın ev güzelleştirme merkezi Tekzen ile uluslararası bir marka olan Shell hem evleri hem de depoları şenlendiren iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Tekzen ve Shell Turcas İş Birliği Kapsamında Kampanya mask
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Pek çok kategoride tüketicilerine alternatifler sunan Tekzenin Shell Turcas ile yaptığı iş birliği kapsamında Tekzen mağazalarından 250 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm Shell ClubSmart kartlılar Shell istasyonlarından yapacakları yakıt alımlarında 20 TL değerinde Smart Puan kazanıyor.

Shell ClubSmart kart sahibi olan herkes bu kampanyaya katılma hakkı kazanıyor. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenlerin TEKZEN yazıp aralarında birer boşluk bırakarak sırasıyla Ad Soyad 6 haneli kampanya katılım kodunu ve Shell ClubSmart kart numarasını 26 Mayıs 2019 saat 23:59a kadar 3607ye kısa mesajla göndermeleri gerekiyor. Kampanyaya başarılı olarak katılan katılımcıların Shell ClubSmart kartına 29 Mayıs 2019 günü 20 TL karşılığı yakıt değerinde 2.000 Smart Puan yüklenecektir. Yüklenen hediye puanlar sadece ClubSmart üyesi Shell istasyonlarından akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli olup harcanabilmesi için en az 1 TL tutarında yakıt alımı gerekmektedir.Yüklenen Smart Puanların son kullanım tarihi 30 Haziran 2019 olup kullanılmayan Smart Puanlar aynı gün içinde silinmektedir. Her bir katılımcı bu kampanyadan sadece bir kez faydalanabilecektir.

Kaliteli ve uygun fiyat seçenekleri ile on binlerce ürünü müşterilerine sunan Tekzende tüketiciler bahçe mobilyalarından kullanışlı mutfaklara pratik ev gereçlerinden modern banyolara dekorasyondan boyaya beyaz eşyadan hırdavata kadar geniş ürün seçenekleri ile aradıkları birçok şeyi bulabiliyor.

Bugün 13:28 TSİ - Ekonomi

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