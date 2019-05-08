BİR TENOR ARANIYOR, 12 Mayıs'ta Leyla Gencer Sahnesi’nde

Daha önce tam 16 dilde ve 25 ülkede sahnelenen Ken Ludwig’in bol ödüllü müzikli oyunu BİR TENOR ARANIYOR, Ankara Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonu ile 12 Mayıs 2019 Pazar günü saat 13.00’de, Leyla Gencer Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor.

Müzikallerin Oscar’ı olarak bilinen Tony Ödülü’ne dokuz kez aday olan ve bu ödüle iki defa layık görülen BİR TENOR ARANIYOR; 1930’lu yılların Amerika’sında, bu kıtada ilk defa sahneye çıkacak ünlü bir İtalyan tenorun küçük bir otel odasında başından geçen gülünç olayları ele alıyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 2010-2011 sanat sezonundan beri Doğan Çelik’in rejisiyle sahnelenen BİR TENOR ARANIYOR; 2018-2019 sanat sezonunda da Ankaralı sanat severlerle olacak.

Sahneye Koyan: Doğan Çelik

Dekor: Talat Ayhan

Kostüm:Gazal Erten

Koreograf: Yeşim Oktar

Işık: Bülent Arslan, Tahsin Çetin

Tarihler: 12 Mayıs 2019

Saat: 13.00

Yer: Leyla Gencer Sahnesi

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

http://www.operabale.gov.tr - www.biletiva.com