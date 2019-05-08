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İftarı Vatandaşın Evinde Açtılar

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Kayaş Mahallesi’nde ikamet eden Efrail ve Esma Dursun çiftine sürpriz ziyaret gerçekleştirerek iftara konuk oldu.

İftarı Vatandaşın Evinde Açtılar mask
İftarı Vatandaşın Evinde Açtılar mask
İftarı Vatandaşın Evinde Açtılar mask
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Orucunu ev sakinleri ile kurulan yer sofrasında açan Başkan Köse, “Bugün orucumuzu gönlümüzün en rahat ettiği yerde vatandaşlarımızın evinde açtık. Bizlere kapıları ile gönüllerini de açan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Rahmet ve bereket ayı Ramazan’da Mamaklılar ile aynı sofrada, yan yana olmak bizim için mutlulukların en büyüğü” dedi.

Çay davetini geri çevirmediler

İftar sonrası mahalleyi dolaşan İl Başkanı Özcan ve Başkan Köse, Asiye Uçan’ın çay davetini geri çevirmeyerek evine konuk oldular. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Köse, “ Ramazan Ayı boyunca hemşehrilerimizle aynı sofra etrafında buluşarak ekmeğimizi paylaşıp, onları dinleyeceğiz” dedi.

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Bugün 14:24 TSİ Ankara/ Mamak- Yaşam

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