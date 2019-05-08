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Ramazan Ayında Sevgi ve Hoşgörü Sergisi ANKAmall'da...

Merdenyan’ın difenbahya yapraklarına işlenmiş eserlerinden oluşan sergisi Ramazan’da sevgi ve hoşgörü mesajları yayıyor.

Ramazan Ayında Sevgi ve Hoşgörü Sergisi ANKAmall'da... mask
Ramazan Ayında Sevgi ve Hoşgörü Sergisi ANKAmall'da... mask
Ramazan Ayında Sevgi ve Hoşgörü Sergisi ANKAmall'da... mask
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ECE Türkiye tarafından yönetilen Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall, Ramazan ayı sebebiyle Nick Merdenyan’ın Sevgi ve Hoşgörü Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Nick Merdenyan tarafından tezhip, kaligrafi, minyatür, gubani sanatlarını kullanarak işlenen yaprakların yer aldığı Sergi, Ramazan ayının gelişiyle 6 Mayıs’ta ANKAmall ziyaretçilerinin ilgisine sunuldu. Merdenyan’ın, dünyanın hiçbir yerinde başka örneği olmayan ve ‘’ağlayan çiçek’’ olarak bilinen difenbahyanın yapraklarına İslamiyet başta tüm dinlerin sevgi, barış ve hoşgörü mesajlarını iletmek için işlediği eserler 7’den 70’e her ziyaretçinin büyük ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayetlerin, güzel sözlerin ve mesajların yer aldığı Sergi, 19 Mayıs tarihine kadar ANKAmall’da görülebilecek.

20 Mayıs’ta Mikro Art Sergisi yine ANKAmall’da

Bugüne kadar yüzlerce mikro objeye işlediği resimlerle ‘’İncir çekirdeğini dolduran adam’’ olarak tanınan Hasan Kale’nin Mikro Art Sergisi de 20 Mayıs’ta ANKAmall ziyaretçileriyle buluşacak ve 2 Haziran tarihine kadar gezilebilecek.

# ANKAMALL AVM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:

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