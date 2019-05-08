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Wolfcity Turnuvalarının 2'ncisi Ankara'da

Türkiye'nin en çok oynanan FPS Oyunu Wolfteam Türkiye Kupası 2019 kapsamında düzenlenen Wolfcity Turnuvalarının 2'ncisi Ankara'da düzenlenecek. Başkentin ev sahipliği yapacağı turnuvanın yapılacağı tarih ise 12 Mayıs 2019

Wolfcity Turnuvalarının 2'ncisi Ankara'da mask
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Wolfcity Turnuvasının Ev Sahibi Ankara

Netmarble Türkiye Türkiye'nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için Türkiyenin pek çok şehrinde düzenlediği Wolfteam Türkiye Kupası 2019 kapsamındaki Wolfcity Turnuvasının 2nci ayağı 12 Mayıs 2019 tarihinde Ankarada gerçekleştirecek. Anka Game Centerda düzenlenecek olan turnuvaya tüm Ankara ve çevre illerden pek çok oyun severin katılması bekleniyor.

Turnuvalar Türkiye'nin Dört Bir Yanında

Türkiyede 10 yıldır oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye ülkemizin çeşitli şehirlerinde Wolfteam Türkiye Kupası 2019 kapsamında Wolfcity Turnuvalarını düzenliyor.

Türkiye'nin Kupası Wolfteam Türkiye Kupası

Ankarada düzenlenecek turnuvada başarılı olacak oyuncu ve takımlar İstanbulda düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası 2019 finallerinde mücadele etme imkanı kazanacak.

Ankaralı Oyunseverler Wolfteame Büyük İlgi Gösteriyor

Netmarble Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Aydoğdu, Ankarada 3 yıldır düzenlenen Wolfcity turnuvalarına oyun severlerinin ilgisinin her yıl daha da arttığını söyledi. Aydoğdu PC oyunları arasında Wolfteam ülkemizde espor turnuvalarının ilgi gören oyunu oldu. Yıl boyunca turnuva düzenlediğimiz her şehirde büyük bir heyecan yaşanıyor. Bu heyecanı sezonun 2nci turnuvasıyla başkentimiz Ankaraya taşıyoruz. Ankarada en iyi Wolfteam takımlarının mücadele edeceği çekişmeli ve sportmence maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Turnuvaya katılan takımlara ve oyunculara başarılar diliyorum diye konuştu.

Wolfcity Ankara'da yer almak ve bu heyecana ortak olmak için bu linke tıklayarak.[https://joy.ac/WolfcityAnkara2019] turnuvaya kayıt olabilirsiniz.

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