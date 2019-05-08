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'Kemal' Müzikali 19 Mayıs 1919 İçin Turnede

Müzisyen Pınar Ayhan, fikri ve projesi kendisine ait "Kemal" isimli müzikal belgeselle Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak basmasının 100. yılına özel turneye çıktı.

'Kemal' müzikali 19 Mayıs 1919 için turnede mask
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Müzisyen Pınar Ayhan, hikaye anlatıcılığı, fikri ve proje tasarımı kendisine ait "Kemal" eseriyle, milli mücadelenin 100. yılına özel turnenin ilk gösterisini, Samsun'da dün gerçekleştirdi.

Pınar Ayhan, turne kapsamında 16 Mayıs'ta Ankara'da MEB Şura Salonu'nda ikinci gösterisini yapacak. Eser, 19 Mayıs'ta İstanbul'da Uniq Hall'de, 20 Mayıs'ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda izleyicinin karşısına çıkacak.

Türkiye'nin kuruluş süreci ve Atatürk'ün liderliğinin anlatıldığı gösterilerin son durağı, 21 Mayıs'ta Denizli olacak.

Deniz Harp Okulu, İstanbul'daki gösteriye 100. yılın sembolik anlamı dolayısıyla 100 öğrenciyle katılacak.

"Bu hikayeyi yeni kuşaklara iletmek boynumuzun borcu"

Pınar Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin gözünün içine bakarak "hayatını vatanı yapmış" bir liderin hikayesini anlatmanın kendisi için heyecan verici olduğunu belirtti.

"Kendini tanımayan, kökünü bilmeyen insanlar olmamalıyız. Biz kimiz, öğrenmeliyiz. Biz Atatürk'ün gülmeyi öğrettiği çocukların evlatlarıyız. Bunu bilmek bize güç, inanç, sevgi katıyor. Benim koşuşturmalarımın kaynağı da bu güç ve inanç." ifadelerini kullanan Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100. yılı. Bu sadece simgesel olarak değil, bizi biz yapan bir tarih olarak da önemli. Bağımsızlık mücadelemize başlayalı 100 yıl olmuş. Pek çok yerde, konferanslarda, söyleşilerde anlattım. Ama en önemlisi özenle hazırladığımız 'Kemal' isimli oyunla üç büyük kenti de dolaşıp, binlerce insana ulaşarak, bu çok özel ve önemli hayat hikayesini anlatacağım. Çünkü bu hikayeyi en doğru şekilde yeni kuşaklara iletmek boynumuzun borcu."

Çello ve bağlamayla müzikal anlatı

Eserin dönem araştırma ve metin yazarlığını Banu Mertyürek Güler yaptı.

Yapımcılığını Sühan Ayhan'ın, proje koordinatörlüğünü Ayşe Karakoç'un üstlendiği müzikalin sahne rejisi ise Özgür Billur tarafından gerçekleştirildi.

Sahnede sanatçıya çelloda Aslı Gültekin, kemanda Özge Erdem, klarnette Mustafa Cihan Aslan, perküsyonda Erdinç Aktuğ, piyanoda Evren Kalaycıoğlu ve bağlamada Ulaş Koray Gökben eşlik ediyor.

100 gençten Atatürk'e mektuplar

Öte yandan, Pınar Ayhan, gösterilerin yanı sıra "1919'un 100. yılında 100 Gençten Atatürk'e Mektuplar" isimli bir başka projeye imza atacak.

Bu kapsamda 100 gencin Atatürk'e yazdığı mektupları kitaplaştıran Ayhan, bu mektupların bir kısmını da Uniq Hall'deki gösteri öncesinde fuayede sergileyecek. Ankara'da ise "Öğrenci Önde" gişesi açılarak ilk üç koltuk sırası gençlere ayrılacak.

# KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 14:50 TSİ AA Ankara/ Çankaya- Etkinlik

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