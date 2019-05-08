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Başkan Balcı Belediye Çalışanlarıyla İftar Yaptı

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, mesai arkadaşlarıyla birlikte iftar yaptı.

Başkan Balcı Belediye Çalışanlarıyla İftar Yaptı mask
Başkan Balcı Belediye Çalışanlarıyla İftar Yaptı mask
Başkan Balcı Belediye Çalışanlarıyla İftar Yaptı mask
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Başkan Balcı Belediye Çalışanlarıyla İftar Yaptı

Altındağ Kültür Merkezi’ndeki iftara katılan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, belediye personelleriyle buluştu. Yaklaşık 700 personelin katıldığı iftarda Başkan Balcı masaları tek tek ziyaret ederek mesai arkadaşlarıyla sohbet etti. Ramazan Ayı’nın tüm İslam dünyasına hayırlar getirmesini dileyen Başkan Balcı, dostluk ve kardeşlik bağlarının daha sağlam temeller üzerine kurulması temennisinde bulundu. Başkan Balcı, belediye çalışanlarının taleplerine asla kayıtsız kalmayacaklarının da altını çizerek Altındağ’da güzel işler yapmak istediklerini belirtti. Başkan Balcı, bölge halkına daha rahat yaşam alanları sunmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaklarını da belirterek, “Bizim için önemli olan Altındağ ve Altındağ halkı. Görevlerimizin ve sorumluluklarımızın farkındayız. Ve adımlarımızı bu doğrultuda atacağız. Biz işimizi yapalım. Vatandaş, bizim için Allah razı olsun desin o yeter” ifadelerini kullandı.

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