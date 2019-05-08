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ROKETSAN, Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ni IDEF'19'de Tanıttı

ROKETSAN, son dönemdeki terör saldırılarında sıkça kullanılan patlayıcı yüklü hava araçları ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için dünyada da oldukça yenilikçi olan Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ni geliştirdi.

ROKETSAN, Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ni IDEF'19'de Tanıttı mask
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Türkiye'nin roket ve füze alanındaki lider şirketi ROKETSAN, Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ni (YESS) ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıttı.

Alka, ilk kez paylaşılan test görüntülerinde el yapımı patlayıcı, güvenlik ihlali yapan drone, mühimmat taşıyan drone, casus drone, sürü drone saldırısı gibi tehditleri başarıyla bertaraf etti.

ROKETSAN İleri Güdüm ve Kontrol Teknolojileri Müdürü Dr. Uğur Kayasal, AA muhabirine, Alka'yı öz kaynaklarıyla geliştirdiklerini söyledi.

Dünyada ilk olmayı hedefliyoruz

Alka'da hem lazer tahribat sistemi hem de elektromanyetik bir karıştırma sistemi bulunduğunu belirten Kayasal, şöyle konuştu:

"Bu sayede drone, sabit kanatlı model uçaklar gibi terör eylemlerinde kullanılan araçlara karşı oldukça etkin bir sistem. Aynı zamanda el yapımı patlayıcıların uzaktan imhasını sağlıyor. Hedeflerin hassas takibini yaparak, üzerinde bulunan radar ve elektrooptik sistemlerle birden fazla hedefin aynı anda takibini gerçekleştiriyor ve tahribatını sağlayabiliyor. Şu anda Roketsan'ın bir tesisini bu sistem drone saldırılarından koruyor."

Kayasal, şirket olarak 4-5 yıldır bu konuda çalışmalar yürüttüklerini, son 2 yıldır da araç çözümü üzerine yoğunlaştıklarını bildirdi.

Çalışmalarında Türkiye'nin son dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını vurgulayan Kayasal, "Silah ya da bomba atarla drone vurmak çok zor. Yeni tehditlere yenilikçi silahlarla karşılık vermemiz gerekiyor. Bu yüzden de yönlendirilmiş enerji sistemleriyle bu tehditleri bertaraf etmeye çalışıyoruz. Çünkü dünyada da buna yönelik bir trend var ama henüz bir ürün yok. İlk ürünü ortaya koyarak dünyada ilk olmayı hedefliyoruz." dedi.

Birçok farklı kullanım seçeneğine sahip

Alka'yı ilk olarak ROKETSAN'daki test alanında denediklerini, sonra kendi tesislerine kurulumunu gerçekleştirdiklerini anlatan Kayasal, "Kendimiz denemeler yapıyoruz, mesela bir drone hedefi gelse, model uçak saldırısı olsa nasıl olur diye. Bunlara karşı tespit ve tahribatta oldukça etkili olduğunu gördük. Çevredeki insanlara ya da unsurlara zarar vermeden sadece hedef üzerinde seçilen noktaya hasar vererek hedefi bertaraf edebiliyoruz." diye konuştu.

Kayasal, Alka'nın sadece bir araç olmadığını, sabit tesisleri korumak için de kullanılabildiğini dile getirdi.

Aracın arkasındaki şelter sisteminin, bırakıldığı sabit bir tesisi koruyabildiğini ifade eden Kayasal, "Aynı zamanda sistemler modüler olduğu için başka bir yere de yerleştirilebiliyor. Bu bir zırhlı araç ya da sabit tesisteki bir kuleye olabiliyor. Çok yüksek potansiyeli olan bir sistem." ifadelerini kullandı.

Sürü "drone"lara karşı da etkili

Elektromanyetik enerjiyi ve lazer enerjisini belirli bir alana yönlendirebilen Alka YESS, kullanıcıya sağladığı elektromanyetik karıştırma yeteneğiyle tek veya sürü halindeki "drone"ların işlevsel olarak engellenmesini, elektromanyetik ve lazer tahrip yeteneğiyle de "drone"ların, drone sürülerinin ve el yapımı patlayıcıların güvenli mesafeden imha edilmesini olanaklı hale getiriyor.

4 kilometreye kadar karıştırma yapabilen sistem, 500 metreye kadar hedefi imha edebiliyor.

Sistem, sahip olduğu elektromanyetik karıştırma sistemi, lazer tahrip sistemi ve geliştirme çalışmaları sürdürülen elektromanyetik tahrip sistemi sayesinde, kullanıcıya üç kademeli bir savunma yeteneği kazandırıyor.

Alka, yönlendirilmiş enerjiyi hedef üzerinde yüksek hassasiyetle yoğunlaştırdığından, hedefi istenen noktasından vurabiliyor ve bu sayede, harici hasar oluşmasının da önüne geçiliyor. Işık hızında reaksiyon gösteren, gece ve gündüz şartlarında kullanılabilen sistemin atım başı maliyeti ise klasik mühimmatlara göre çok daha düşük seviyede bulunuyor.

Mobil sistem, intikal halindeki veya sahada konuşlu birliklerin savunması ile meskun mahal operasyonları, sabit sistem ise gemi, karargah, üs-liman, kalekol ve benzeri kritik tesislerin nokta hava savunması için ideal bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Bugün 15:40 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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