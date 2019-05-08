Sağlıklı Bir Ramazan Geçirmek İçin Dikkat Edilmesi Gereken 7 Kural

Sağlıklı Bir Ramazan Geçirmek İçin Dikkat Edilmesi Gereken 7Kural

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle milyonlarca vatandaş Allah rızası kazanmak için oruç tutmaya başladı. Beslenmenin insan sağlığında doğrudan etkisi olduğu kanıtlanmış bir gerçek iken, Ramazan Ayı boyunca neler yenilip neler içilmesi gerektiği konusunda beslenme ve diyet uzmanları da tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor. Ramazan’da oruç tutarken dikkat edilmesi gereken 7 kural, sağlıklı bir Ramazan Ayı geçirmek için büyük önem taşıyor. İşte Ramazan’da sağlığımıza dikkat ederek oruç tutmanın 7 püf noktası…

Uzun saatler boyunca aç katlıktan sonra iftar yemeğinde midemizi tıka basa ve aniden dolduruyoruz. Bunun yanında günlük ihtiyacımız olan miktarda sıvı tüketimi yapmıyoruz. Fırından yeni çıkmış sıcacık pidenin cazibesine kapılarak gereğinden çok daha fazla yiyoruz. İftar sofrasında hatta sahur sofralarında bile şerbetli tatlıları soframızdan eksik etmiyoruz. Bu şekilde dikkatli olmadan bilinçsiz bir şekilde yaptığımız beslenme yanlışları, ya hızlı kilo artışına ya da sağlıksız kilo kaybına neden olabiliyor. Vücut dengesinde yaşanan bu ani değişimler, halsizliğe, sinirliliğe, baş ağrısına ve daha birçok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. İşte tüm bu olumsuz durumlardan kaçınmak ve Ramazan’da oruç tutarken sağlığımızı da korumak için neler yapmamız gerektiğine dair önemli açıklamalarda bulunan beslenme uzmanlarının yorumlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Pide Tüketimine Dikkat

Ramazan pidesi sağlık açısından tüketim miktarına dikkat edildiği takdirde hiçbir problem yaratmıyor. Bir avuç içi büyüklüğündeki bir Ramazan pidesi yaklaşık bir dilim ekmeğe tekabül ediyor. Bu sebeple çok fazla tüketilmemesinde yarar var. Bununla birlikte beyaz un ile üretildiği için Ramazan pidelerinin lif oranları düşüktür. Bu tür lif oranı düşük besinler hızla kana karışarak kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla Ramazan pidesini ölçülü tüketmeye dikkat edilmelidir.

Tatlı İhtiyacına Hurma Birebir

Hurma içerdiği vitamin ve mineraller ile muhteşem bir besin. Lif, yağ ve protein dengesi bakımından da oldukça zengin olan hurma, oruç sebebiyle uzun süren açlık durumunda düşen kan şekerini dengelemek adına oldukça faydalı bir besin olması sebebiyle dikkat çekiyor. Orucunuzu bir bardak su veya 1 ya da 2 adet hurmayla açabilirsiniz. İftar sonrası tatlı ihtiyacınız başlarsa da hurmayı tercih edebilirsiniz. Fakat içerdiği yoğun kalori sebebiyle günde 2 ya da 3 adet hurmadan fazlasını tüketmemeye dikkat edilmelidir.

Sahura Kalmamak Sağlığı Bozar

Ramazan’da birçok kişi sahura kalkmak yerine iftarda veya gece yatmadan önce çok fazla yiyerek niyet etmeyi seçiyor. Ancak sahura kalkmaya üşenmek, Ramazan’da vücut dengesini bozan en önemli sorunların başında geliyor. Sahura kalkılmadığı vakit tansiyon değerleri ve metabolizma hızında düşüş yaşanıyor. Dolayısıyla baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı gibi sağlık sorunları da ortaya çıkıyor.

İftarda Çok Hızlı Yenmemeli

İftarda hızlı bir şekilde yemek yiyerek aniden mideyi şişirmek, midede ağırlık hissiyatına, mide bulantılarına ve gaz ile kabızlık gibi bağırsak rahatsızlıklarına neden oluyor. Bu sebeple orucu açarken hafif besinler tercih etmekte her zaman yarar bulunuyor. Örnek olarak iftar yemeğinde çorba veya zeytin, peynir, domates gibi kahvaltılıklar tercih edilmeli. Bu gıdalar tüketildikten sonra bir müddet ara verip ana yemeğe geçilmesi en sağlıklı iftar yöntemi olarak dikkat çekiyor. Öte yandan iftar menüsünde kızartma, yağlı ve kavrulmuş etler gibi mide sağlığına olumsuz etkisi olan besinlerin yer almaması gerekiyor.

Çay ve Kahve Tüketimine Dikkat

Severek tükettiğimiz çay ve kahve diüretik etkiye sahip içecekler arasında yer alıyor. Halk arasında idrar söktürücü olarak nitelendirilen bu içecekler vücuttan su atımını hızlandırıyor. Bu sebeple hem siyah çay hem de kahve tüketiminde sınırları aşmamaya dikkat edilmesi önem teşkil ediyor.

Probiyotik Gıdaları Tüketmeyi Unutmayın

Sıvı tüketiminin düşmesi ve ağır yağlı gıdaların tüketimi sonucunda vücutta gaz birikimi, kabızlık gibi istenmeyen etkiler görülmesine neden olabiliyor. Bu sebeple yararlı mikroorganizmaların sayıca çok bulunduğu kefir, ayran, yoğurt ve turşu gibi probiyotik içeriği olan gıdaların tüketimi unutulmaması gereken faktörler arasında yer alıyor.

Uyku Saatlerinizi Ayarlayın

Geç saatlerde uyumak besin alımını arttırabileceği için kilo artışına sebep oluyor. Bu nedenle Ramazan boyunca uyku saatlerinizi ayarlayarak geç saatlere kadar besin tüketimini engelleyebilirsiniz.