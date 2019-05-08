SSK’lıya 4 Müjdeli Haber Birden

Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı olan sigortalı vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir haber ile karşınızdayız. Son dönemde gündeme gelen ve ülkemizde milyonlarca SSK’lı yurttaşımızı doğrudan etkileyecek olan gelişmeler, müjdeli haber olarak nitelendiriliyor. Zira işçi emeklisi ve SSK’lıları çok sevindirecek birden fazla gelişme tekrar gündeme getiriliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili bakanlıkların hazırladığı tasarıya göre, emekli olmak için yaş şartını yerine getirdiği halde prim eksikliği bulunan SSK’lı vatandaşların emekli olması önündeki engeller kaldırılacak. Sevindirici haberler sadece bununla sınırlı kalmıyor. Milyonlarca işçinin dört gözle bekledikleri aylık bağlama oranlarında ortaya çıkan farklılıklar giderilecek. Bunun akabinde bir müjdeli haber daha ilaveten, %4 olarak belirlenen ek ödeme, ikiye katlanacak.

Prim Eksiği Olanlara Anında Emeklilik Fırsatı

Bilindiği üzere ülkemizde milyonlarca sigortalı vatandaş,emekli olmak için birbirinden farklı sebepler yüzünden hayat ettikleri emekliliğe bir türlü kavuşamıyor. Bu vatandaşların arasında yer alan bazı gruplar, emeklilik için gerekli olan yaş şartını tamamladıkları halde primleri eksik olması yüzünden emekli olamayan vatandaşlardan oluşuyor. Söz konusu vatandaşlar yaşları dolayısıyla yeni bir işe girmekte de zorlandıkları için emekli olma konusunda umutsuz bir durum içinde kalıyor. Bu alanda yeni düzenlemeler yapmayı planlayan Sosyal Güvenlik Kurumu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, sevindirici gelişmelere imza atmaya hazırlanıyor.

Daha önce hayata geçirilen projeler ile kamuoyuna duyurulan ve yapılandırma kanunu adı altında geçmişe dönük olarak borçlanan BAĞKUR’lu vatandaşlara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olma fırsatı tanınmıştı. Şimdi de SSK’lılar için aynı fırsatların hayata geçirilmesi gündeme geldi. Buna göre eğer ilgili yönetmelikte bu amaçla düzenlemelerde bulunulursa, emeklilik için gereken yaşı doldurduğu halde çeşitli sebepler ile işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, bu durumda olup yeni bir iş bulup çalışamayan vatandaşlara emekli olma fırsatı tanınacak.

Yaşı ilerlediği gerekçesiyle iş bulmakta zorlanan ve kendilerine iş imkanı verilmeyen yaklaşık 100 bin SSK’lı vatandaş bu düzenlemeden faydalanarak hayallerini kurdukları emekliliğe kavuşabilecek. Ancak bu durumda da diğer yönetmeliklerde yer alan şartlarda olduğu gibi en az 1800 gün prim şartı oluşturulacak. Bunun yanında söz konusu düzenlemenin ardından hayata geçirilecek olan sistemde, yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde primi olan sigortalı vatandaşlar, eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olma fırsatına kavuşabilecekler.

Maaşlara Yaş Düzenlemesi Yapılacak

SSK’lı işçilere bu müjdeli haberin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bir diğer gündeminde yer alan düzenleme ise ülkemizdeki milyonlarca yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri yakından ilgilendiriyor. Bu yurttaşlarımız hakkında yapılacak olan düzenlemeye göre; emekli vatandaşın maaş hesabında ‘geçim ve bakım’ durumu göz önünde bulundurulacak. Dolayısıyla geçim ve bakım durumuna göre yaşça büyük özellikte olan emekli vatandaşlar ile bakıma muhtaç olan emeklilerin maaşları artacak.

Yaşlı ve bakıma muhtaç olan emekli vatandaşlarımızın maaşlarına yapılacak olan artışın içinde bulunduğumuz 2019 yılı itibarıyla yasa haline getirilmesi bekleniyor. Bu sayede bakıma muhtaç haline gelmiş ve geçim sıkıntısıyla boğuşan örnek olarak 80 yaşındaki bir emeklinin, daha önceden bin 100 lira aldığı maaşı, ihtiyaç olduğuna kanaat ve tespit getirildikten sonra 2 bin 200 liraya çıkartılacak.

Emekli Aylığı Hesaplaması Değişecek

Emekli aylıklarında iyileştirilme yapmak için düzenlenecek olan yeni sistem de, maaşlara yapılan zam farklılıklarının ortadan kaldırılması olarak gündeme geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumlarının tamamı (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı), SGK çatısı altında birleştirilmesine rağmen hala birtakım farklılıkların yaşandığı biliniyor. Söz konusu farklılıklar gerek emeklilik hesaplamalarında gerekse de zam kararları hakkında karışıklık yaratmaya devam ediyor.

BAĞKUR ve SSK emeklileri enflasyon oranlarının açıklanmasını ve maaşlara uygulanmasını beklerken, Emekli Sandığı emekliliği olan memurlar toplu sözleşmeye tabi tutuluyor. Bu farklılıkların ortadan kaldırılması adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tüm emeklilerin toplu sözleşme ile belirlenecek olan rakam üzerinden maaşlarına zam yapılması için çalışmalar sürdürülüyor.

368 Lira Ek Ödeme Yapılacak

%4 olan ek ödemenin %8’e çıkarılması gündemde. Eğer %8’lik teklif hayata geçirilirse maaşı 2 bin lira olan emekliye önceden verilen 80 lira yerine 160 lira ek ödeme yapılacak. Bunun sonucunda maaşlarda 30 ila 368 lira arasında artış görülecek.