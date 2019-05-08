Memurların Yeni Talebi: Maaşlara Enflasyon Yansıtılsın

Memur vatandaşlar hayatın giderek pahalılaşmasından şikayetçi. Her geçen gün artan gıda fiyatları ve diğer harcamalar çalışan memurları ve emeklileri zor duruma sokuyor. Ay sonunu nasıl getireceğini hesap eden vatandaşlar, bu konuda yetkililerin somut adımlar atmasını talep ediyor. Memurların son dönemdeki talebi ise mayıs ayı enflasyonunun, bir an önce maaşlara yansıtılması yönünde. Bu sayede rahat bir nefes almayı umut eden çalışan ve emekli memur vatandaşlar yetkililerin taleplerine olumlu cevap vermesini bekliyor.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur vatandaşları temsilen yaptığı açıklamada “Mayıs ayından itibaren gerçekleşecek enflasyonun derhal maaşlara yansıtılarak, memurlarımızın bu darboğazdan çıkarılması gerekiyor” sözlerini kullanarak memur vatandaşların yeni talebini dile getirdi.

“Memurları Darboğazdan Çıkartın”

Mayıs ayından itibaren gerçekleşecek enflasyonun maaşlara derhal yansıtılması için isteklerini dile getiren memurlar, resmi kurumlardan olumlu cevap almak için bekleyişlerini sürdürüyor. Türkiye Kamu - Sen Araştırma ve Geliştirme Merkezi her sene yaptığı gibi bu senede de Ramazan ayı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Ramazan süresi boyunca oruç ibadetini yerine getiren vatandaşların iftar yapma bedelleri hesaplandı.

Kamu – Sen Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin düzenleyip hayata geçirdiği iftar yapma bedeli araştırmasının sonuçlarına göre, 4 kişilik bir aileni iftar yapması için gerekli olan günlük para miktarının en az 92,53 TL olduğu kamuoyuna duyuruldu. Günlük olarak belirlenen bu tutarın, 2019 yılı itibarıyla 29 gün sürecek olan Ramazan boyunca iftar maliyetine döküldüğünde ise asgari tutar 2.683,37 TL olarak hesaplanmış oldu.

Kişi Başı Aylık 670,84 TL

Geleneksel Ramazan yemeklerinin kıstas olarak ele alındığı araştırmada, 4 kişilik bir ailenin günlük iftar bedelinin en az 92,53 TL olduğu açıklandı. Dolayısıyla bu sene 29 gün süreceği bilinen Ramazan ayı boyunca aynı ailenin oruç açma maliyeti ise 2.683,37 TL olarak hesaplandı. Söz konusu hesaplamalar göz önünde bulundurulduğunda oruç ibadetini yerine getiren bir kişinin günlük iftar maliyeti 23,13 TL olurken, aylık 670,84 TL tutarına ulaştığı dikkat çekti.

Oruç Maliyeti Hesaplaması

Türkiye Kamu – Sen Araştırma ve Geliştirme Merkezi, söz konusu iftar maliyeti hesaplamalarında, geçen senede aynı ürünleri kullanarak yaptığı araştırmada 4 kişilik bir ailenin oruç açma bedelin günlük 74,13 TL olarak belirlemişti. Geride bıraktığımız 2018 yılı itibarıyla 30 gün olarak icra edilen Ramazan ayı süresince bu tutar 2ç223,9 TL olarak hesaplanmıştı. Geçen sene ile bu sene arasındaki aynı ürünler kullanılarak yapılan iftarlar arasında oluşan tabloda, bir yıl içinde yaklaşık %24,8 oranında bir artışın olduğu dikkat çekiyor.

Bu artış ile ilgili olarak konu hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu – Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ortalama memur maaşının 3 bin 786,21 TL olduğuna dikkat çekerek bir memurun sadece oruç açmak için maaşının %71’ini yanı üçte ikisinden fazlasını bir kenara ayırmak zorunda olduğunu belirtti. “Çalışanların kazançları gıda ihtiyacına dahi zor yetiyor, diğer ihtiyaçlar için ise para kalmıyor.” diyerek vatandaşların içinde bulunduğu zor durumu ifade eden Başkan Önder Kahveci, oruç açma maliyeti hesaplamasının yapılmasının ardından geçen yıla göre %24,8 artışın olduğunu sözlerine ekledi.

Memura Yapılan Zammı Enflasyon Eritti

İçinde bulunduğumuz 2019 yılı itibarıyla memur vatandaşlara yapılan zammın, enflasyon farkı hariç olarak %4 oranında olması yetersiz bulundu. Ortalama 137 lira gibi bir tutara tekabül eden bu zammın, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasında dahi bir fark yaratmadığı vurgulandı. Söz konusu zam, geçtiğimiz dört ayda açıklanan %4’lük enflasyon karşısında eridi, alım gücü şu anda 2018 yılının bile gerisine düştü.

Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye Kamu – Sen Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin yaptığı çalışmada iftar sofrasının maliyetinin geçen yıla göre tam 459,47 lira pahalandığına dikkat çeken Başkan Önder Kahveci, ay sonunda Ramazan Bayramı’nın idrak edileceğine ve bunun da yeni masraflar ile yeni harcamalara neden olacağının altını çizdi.

Mayıs Ayından İtibaren Maaşlara Yansıtılsın

Bu ay ve takip eden aylarda ortaya çıkacak olan enflasyon memur maaşlarının gittikçe erimesine neden oluyor. Başkan Önder Kahveci “Hiç olmazsa mayıs ayından itibaren gerçekleşecek enflasyonun derhal maaşlara yansıtılarak, memurlarımızın dar boğazdan çıkarılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. “Tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyor, tüm Türk İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.