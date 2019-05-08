Seçkin Piriler’den Eski Eşi Kaan Tangöze Hakkında Şok Suçlamalar!

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiada eski manken Seçkin Piriler, boşandığı eşi Duman grubunun solisti Kaan Tangöze hakkında şok suçlamalarda bulundu. Eski eşinin kendisini çocuklarının gözleri önünde dövdüğünü iddia eden Seçkin Piriler, soluğu karakolda aldı. Eski manken, Kaan Tangöze hakkında; darp, tehdit, hakaret ve şantaj suçlarından suç duyurusunda bulunarak eski eşinden şikayetçi oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen ve günün en çok konuşulan haberleri arasında yer alan olayın detayları yazımızda…

Olay geçtiğimiz gün yaşandı. Öğrenilen bilgilere ve iddia edilenlere göre Duman grubunun sevilen solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural’a dava açan eski eşi Seçkin Piriler’in evine gitti. Söz konusu davadan vazgeçmesi talebiyle gece saatlerinde 2016 yılında boşandığı eski manken Seçkin Piriler’in evine giden Kaan Tangöze’nin burada olay çıkarttığı iddia edildi.

İki Çocuğunun Gözü Önünde Darp Etti

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiada, eşi Kıvılcım Ural hakkında tazminat davası açan Seçkin Piriler’in bu davadan vazgeçmesi için eski eşinin evine gece vakti gittiği iddia edilen Duman grubunun sevilen solisti Kaan Tangöze’nin burada olay çıkarttığı öne sürüldü. Kaan Tangöze’yle evliliklerini 2016 yılında sonlandıran eski manken Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural hakkındaki tazminat davasından vazgeçmeyeceğini söylediği için ünlü solistin kendisini 2 çocuğunun gözleri önünde darp ettiğini iddia etti.

Yaşanan kavga sonunda Seçkin Piriler, derhal avukatı Ayşegül Mermer ile irtibata geçerek soluğu Etiler Polis Karakolu’nda aldı. Duman grubunun sevilen solisti Kaan Tangöze’nin gece vakti evine gelerek kendisine şiddet uyguladığını öne süren Piriler, ünlü rock müzik sanatçısı hakkında “darp, hakaret, tehdit ve şantaj” suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması için şikayette bulundu.

Etiler Polis Karakolu’nun çıkışında basın muhabirlerine görüntü vermemek için büyük çaba sarf eden Seçkin Piriler ve avukatı Ayşegül Mermer, çabuk hareketler ile aracına binerek kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.

Yüzünde Morluk Olduğu Görüldü

2016 yılında boşandığı eşi Kaan Tangöze’nin kendi evine gelerek, şimdiki eşi Kıvılcım Ural hakkındaki tazminat davasından vazgeçmesini söylediğini belirten Seçkin Piriler, bu isteği olumsuz karşılayınca ünlü şarkıcını kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Etiler Polis Karakolu’na avukatı Ayşegül Mermer ile birlikte gelen eski manken, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin kendisine 2 çocuğunun gözleri önünde şiddet uyguladığı iddiasında bulundu.

Ünlü rock müzik sanatçısı hakkında tehdit, hakaret, şantaj ve darp suçlarından suç duyurusunda bulunan Piriler, şikayetini ilgili yerlere ettikten sonra karakoldan ayrıldı. Karakol çıkışında basın muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih eden Seçkin Piriler’in yüzünde morluklar olduğu görüldü. Eski mankenin karakolda ifade vermesinin ardından hastaneye gittiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz dönemde boşanmaya giden süreçte ünlü rock müzik şarkıcısı Kaan Tangöze, 2 çocuğunun annesi Seçkin Piriler ile evliyken Kıvılcım Ural ile aşk yaşamaya başladı. Bu olayın ardından ikili boşandı. Boşanmanın ardından çok geçmeden Kaan Tangöze aşk yaşadığı Kıvılcım Ural ile dünya evine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Piriler, oğullarının babalarıyla görüşmelerine kısıtlamalar getirdi.

Eski manken Seçkin Piriler, boşanma protokolüne uymadığı ve Ortaköy’de bulunan dairenin %50 hissesini kendisine devretmediği gerekçesiyle Kaan Tangöze’ye dava açtı. Bununla da yetinmeyen Piriler, Kaan Tangöze’nin şimdiki eşi olan Kıvılcım Ural’dan da kendisine hakaret ettiği iddiasıyla davacı olup tazminat talebinde bulundu. Piriler, Kıvılcım Ural hakkında hem kendisine hem de iki çocuğuna 6 ay boyunca yaklaşmama kararı aldırdı. Fakat bu karara uymayan Kaan Tangöze, geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla yeni eşini buluşturmuştu.