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Koray Avcı’dan Tehdit İddialarına Açıklama Geldi

Son dönemde magazin gündeminin bir numaralı isimlerinden biri haline gelen ünlü şarkıcı Koray Avcı sonunda suskunluğunu bozdu. İnternete sızdırılan bir görüntüde bir çalışana uygunsuz kelimeler kullandığı görülen Koray Avcı, söz konusu video hakkında açıklamalarda bulundu. Bu görüntülerin internet dünyasında ses getirmesinin ardından sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda ünlü şarkıcı Koray Avcı aleyhine büyük tepki toplanmıştı.

Koray Avcı’dan Tehdit İddialarına Açıklama Geldi mask
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Koray Avcı’dan Tehdit İddialarına Açıklama Geldi

Son dönemde magazin gündeminin bir numaralı isimlerinden biri haline gelen ünlü şarkıcı Koray Avcı sonunda suskunluğunu bozdu. İnternete sızdırılan bir görüntüde bir çalışana uygunsuz kelimeler kullandığı görülen Koray Avcı, söz konusu video hakkında açıklamalarda bulundu. Bu görüntülerin internet dünyasında ses getirmesinin ardından sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda ünlü şarkıcı Koray Avcı aleyhine büyük tepki toplanmıştı. Hatta söz konusu video, televizyon ekranlarına da taşınarak magazin programlarında bile tartışılmaya devam etmişti. Koray Avcı kendisinden beklenen açıklamayı geçtiğimiz gün yaparak hakkındaki “tehdit etti” iddialarına açıklık getirdi. Bununla birlikte vale görevlisine küfrettiği öne sürülen Avcı, bu konu hakkında da açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Koray Avcı hakkında çıkan haberlere ilişkin kendisinden beklenen ilk açıklamayı resmi sosyal medya hesabından yaptı. Son dönemde yoğun eleştirilerin hedefi olan ve internet üzerinde kendisi hakkında linç kampanyası başlatılan ünlü şarkıcı, suskunluğunu bozarak sosyal medya gündemine bomba gibi düşen video görüntüleri hakkında ilk defa konuştu.

Koray Avcı’nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Asla küfretmedim, asla rencide edecek bir tavrım olmadı. Hele hele ‘Ekmeğinle oynarım.’ kelimesini asla kullanmadım.” demesi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı kendisini bu ifadeler ile savundu.

Koray Avcı’nın Açıklamaları

Ünlü şarkıcı son dönemde hakkında başlatılan linç kampanyasına ve vale görevlisine hakaret ettiği iddialarına açıklık getirmek adına sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Koray Avcı asla ve asla söz konusu çalışana küfür etmediğini, bunun dışında onu rencide edecek herhangi bir olumsuz harekette bulunmadığını vurguladı. Şarkıcının vale görevlisine “Ekmeğinle oynarım” dediği iddia ediliyordu. Bu tür bir tabiri asla kullanmadığını dile getiren Koray Avcı, hakkındaki tüm iddiaları yalanlayarak dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Koray Avcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bana nasıl üslup ve tavırla yaklaştıysa ben de nezaketime rağmen bir süre sonra münakaşa başladı.” diyerek yaşanılan tatsız olayla ilgili detayları anlatan Avcı, konuyu yargıya taşıyacağını da kaydetti. Bununla birlikte sosyal medya platformlarında çok konuşulan isimlerden biri olması ve hakkında linç kampanyası başlatılması hakkında da söz eden ünlü şarkıcı “Bana 1 liralık adam diyenlere sözüm, ben sokaktan utanmıyorum, ben sokağı çok sevdim.” ifadelerini kullandı.

“Şöhret Budalası Olmayacak Kadar Akıllı Biriyim”

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarına devam eden ünlü şarkıcı Koray Avcı açıklamalarına şunları ekledi: “Herkesin bilmesini istiyorum, samimiyetimle söylüyorum. Şöhret budalası olmayacak kadar akıllı biriyim, yargıya güveniyorum.” dedi.

Bugün 20:55 TSİ Ankara- Magazin

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