Keçiören’de Gökyüzü Rengarenk Oldu

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenip hayata geçirilen Uçurtma Şenliği’nde başkentliler gökyüzünü rengarenk uçurtmalar ile süsledi. Belediye tarafından sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen şenlikte, daha temiz bir çevre oluşturmak için farkındalık çalışması yapıldı. Kartaltepe Kent Ormanı’nda bulunan Çanakkale Şehitlik Anıtı etrafında hayata geçirilen projede Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ak Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, başkentli vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Keçiören’de geçtiğimiz gün düzenlenen Uçurtma Şenliği birbirinden renkli görüntülere sebep oldu. Başkentliler hem hafta sonunu keyifli bir şekilde geçirirken hem de çocuklarının doyasıya eğlenmelerine tanık oldu. Uçurtma Şenliği’ne katılan pek çok çocuk, rengarenk uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirirken, animasyon gösterileri, yarışmalar ve danslarla da epey keyifli vakit geçirerek eğlendiler.

Daha temiz bir çevreye dikkat çekmek için Kartaltepe Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği’ne merkez olarak Çanakkale Şehitlik Anıtı seçildi. Burada toplanan başkentliler, hem uçurtmalarını gökyüzüne çekme heyecanı yaşarken hem de dans ve yarışmalarla birbirleriye kıyasıya rekabet ettiler. Özellikle gençlerin ve çocukların yoğun katılım gösterdiği görülen Uçurtma Şenliği’nde tüm katılımcılar keyifli bir hafta sonu geçirdiler.

“Çocuklarımız İçin Bütün İmkanları Seferber Edeceğiz”

Başkentin gökyüzünün rengarenk uçurtmalar ile süslendiği bu şenlikte devlet erkanından da önemli isimler hazır bulundu. Bu isimler arasında yer alan Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok başkentlilerin yoğun ilgisini çeken Uçurtma Şenliği’nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Altınok, başta çocuklar ve gençler olmak üzere şenliğe katılım gösteren başkentli vatandaşlar tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandı. Çocuklar ile de yakından ilgilendiği görülen Başkan Turgut Altınok, ayrıca şenliğe katılan tüm katılımcılara bahçelerine dikmeleri için fidan hediye etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şenlik sırasında yaptığı açıklamada “Kreşlerimizin sayısını artırıp, Çocuk Evleri projemizi hayata geçireceğiz ve sizleri en iyi şekilde yetiştireceğiz.” diyerek genç nesillere umut aşılamayı ihmal etmedi. Bugünden sonra çok daha sık olacak bir şekilde çocuklar için pek çok etkinliğe imza atacaklarının müjdesini veren Başkan Altınok, “Çocuklar milletlerin ve devletlerin geleceğidir, umududur.” sözlerini kullandı.

“Sizler bizim her şeyimizsiniz” diyerek çocuklara hitaben yaptığı konuşmada önemli noktalara değinen Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi’nin bugünden sonra daha çok sportif, sosyal ve kültürel etkinliklere imza atacağının altını çizdi. Bu etkinliklerin tamamının çocuklara yönelik olacağını belirten Keçiören Belediye Başkanı, etkinlik ve şenliklerde daha fazla katılımcı çocuk görmek istediğini sözlerine ekledi. “Sizler için belediyemizin her türlü imkanını seferber edeceğiz.” diye açıklamalarına devam eden Altınok vatandaşların yoğun ilgisine karşı da teşekkür ederek söz konusu sıcak karşılama ve ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Ankaragücü’müzü ve Gençlerbirliği’mizi De Tutalım”

Sportif anlamda çocuklara yönelik pek çok etkinlik projesini uygulamaya koyduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, spor branşları ve kulüpler hakkında da çocuklara tavsiyelerde bulundu. Bu bağlamda Ankara’da yaşayan tüm başkentlilerin, Ankaragücü ve Gençlerbirliği gibi Türk futbolunun iki önemli kulübüne sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Altınok konuşmasının devamında çocuklara seslendi.

“Çocuklar, sizlerin hizmetinde olan Deniz Dünyamız ve teleferiğimiz var. 23 Nisan’da hem teleferik hem de Deniz Dünyası sizler için ücretsiz hale getirildi.” ifadelerini kullanan Altınok yapılan çalışmalar hakkında da önemli bilgiler verdi. Deniz Dünyasının daha güzel bir hal alması ve çocuklara daha iyi hizmet verebilmesi adına restorasyon gördüğünü belirten Keçiören Belediye Başkanı, çocuklara müjdeli haberi verdi. “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda da hem teleferiği hem de Deniz Dünyamızı çocuklarımıza ve gençlerimize ücretsiz yapacağız.” diyen Turgut Altınok, çocukların gönüllerinde bir kez daha taht kurmayı başardı.

Keçiören’de Bütün Sokaklar Bir Orman Olacak

Uçurtma Şenliği kapsamında çocuklara daha temiz bir çevre ve doğaya karşı sorumluluk bilinci aşılayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, etkinliğe katılım gösteren çocuklara Arizona, Mavi Selvi ve Sedir türlerinden olmak üzere toplamda 300 fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Keyifli bir günde uçurtma şenliği düzenlediklerini belirten belediye başkanı, “Çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak açısından belediyemizin mesire alanında ve doğal ortamda yetiştirdiğimiz fidanları dağıttık” ifadelerini kullandı. Gelecek 10 yıl içinde Keçiören’in Türkiye’nin en yeşil ilçesi olacağını belirten Altınok, “Bütün sokaklarımız bir orman olacak” dedi.