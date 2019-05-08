Borçlu Vatandaşları İlgilendiren Emsal Karar!

Borçluya gönderilen bir mesaj Yargıtay’a taşındı. Yüksek Mahkeme alacak verecek davasına karışan tehdit içerikli mesajların ardından emsal niteliğinde bir karara imza attı. Borcu olan bir vatandaş, alacaklı konumunda olan şirketin avukatı tarafından kendisine gönderilen “borucunu ödemezsen evinize haciz gelecek” şeklindeki tehdit mesajından dolayı avukatı mahkemeye verdi. Yerel mahkemenin kararının temyiz edilmesinin ardından dava dosyasını inceleyen Yargıtay, borçlu vatandaşı haklı buldu.

Yargıtay, alacak verecek davalarında sıklıkla yaşanan bir olay hakkında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Alacaklı konumunda olan şirketin avukatı tarafından borçlu vatandaşa gönderilen “Borcunu derhal ödemezsen evinize haciz gelecek” mesajı davaya konu oldu. Tarafına gönderilen bu mesajı şikâyet ederek mahkemeye başvuran vatandaş Yüksek Mahkeme tarafından haklı bulundu.

“Borcunu Ödemezseniz Evinize Haciz Gelecek”

Yargıtay’ın emsal kararıyla sonuçlanan olay Bursa’da yaşandı. Bir vatandaştan alacaklı konumunda olan şirket, alacağını tahsil etmek adına gereğinin yapılması için hukuk bürosuna müracaatta bulundu. Hukuk bürosunda görev yapan avukat, iddialara göre borçlu durumda olan vatandaşa, “Borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek” şeklinde mesaj göndererek, söz konusu şirketin alacaklarının tahsil edilmesi için borçlu vatandaşı ikazda bulundu.

Önce Cumhuriyet Savcılığı’na

Tarafına avukat aracılığıyla gönderilen bu mesaj sonrasında şok geçiren borçlu vatandaş, öfkeden soluğu Cumhuriyet Savcılığı’nda aldı. Borçlu vatandaş, kendisine gönderilen bu mesajı delil olarak sunup, ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ suçundan işlem yapılmasını istedi. Ancak Cumhuriyet Savcılığı, söz konusu borçlu vatandaşın suç duyurusu dilekçesini inceledikten sonra şüpheliler hakkında soruşturma yapılmasına gerek görmedi.

Sonra 2. Sulh Ceza Mahkemesine

Savcılığın bu kararına rağmen, avukatın söz konusu mesaj ile kendisini tehdit ettiğini öne süren borçlu vatandaş, 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Söz konusu olay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz eden borçlu vatandaşın bu itirazı mahkeme tarafından reddedildi.

Tüm bunların ardından alacaklı olan şirketin avukatının tarafına gönderdiği “Borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek” şeklindeki mesajın tehdit içerikli olduğu ve ‘kişilerin huzur ve sükûnun bozma’ suçundan işlem yapılması gerektiğini düşünen borçlu vatandaş mahkemenin kararını temyiz ederek davayı Yargıtay’a taşıdı.

Yargıtay Borçlu Vatandaşı Haklı Buldu

Borçlu vatandaşın 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin dava talebini reddetmesi üzerine söz konusu kararı temyiz etmesinin ardından dava dosyası, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Yüksek Mahkeme, söz konusu dava dosyasını inceleyip değerlendirmeye aldı. Bunun akabinde, avukat tarafından borçlu vatandaşa yani davacıya atılan mesajların hangi sıklıkla atıldığının araştırılması gerektiğini belirten Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, bu araştırmanın ardından ortaya çıkacak olan sonuçlara göre yasalar tarafından belirlenen cezai müeyyide uygulanması gerektiğine hükmetti.

Yargıtay’ın almış olduğu emsal kararda dikkat çekici ifadelere yer verildi. Kararda; borçlu vatandaşın Avukat A.A’dan bir süredir ‘Borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek’ şeklinde pek çok mesaj geldiğini belirterek şikâyetçi olduğu ifade edildi. Bunun akabinde savcılığın herhangi bir soruşturma yapmadan söz konusu mesajlarda hiçbir suç unsuru bulunmaması sebebiyle konu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiğine dikkat çekildi.

Kararda yer alan ifadelere göre; mesaj gelen ve gönderilen numaraların HTS kayıtlarının alınması, şüphelilerin belirlenmesi, ne kadar sıklıkla mesaj geldiğinin tespit edilmesi ve şüphelilerin ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ suçu açısından hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Ancak bu gerekliliğin gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinin isabetli olmadığına dikkat çekilen kararda; sırf huzur ve sükûnu bozmaya yönelik kastın olup olmadığı ile suçun oluşması için gerekli olan ısrar unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin tartışılmadığı vurgulandı. Bu şekilde eksik soruşturma ile alacağın tahsiline yönelik mesajlarda suç unsuru bulunmaması gerekçe gösterilerek takipsizlik kararı verilmesinin, soruşturmanın eksik yapılması gözetilerek itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesini hukuka aykırı olduğu ifade edildi.2. Sulh Ceza Hakimliğinin almış olduğu bu karar oy birliği ile bozuldu.

Bu Davadaki Emsal Karar Ne İfade Ediyor?

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin almış olduğu bu emsal kararın sonucunda, hukuk büroları tarafından borçlu vatandaşlara gönderilen mesajlar incelemeye alınabilecek, yapılan değerlendirmenin sonuçlarına göre mesajı atan avukatlar hakkında ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ suçundan dolayı işlem yapılabilecek.