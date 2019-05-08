Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 23:37 TSİ- Siyaset G: Dün 23:38 TSİ

Erdoğan: Son 35 yıldır terör örgütlerine dağları siz dar ettiniz

Erdoğan: Son 35 yıldır terör örgütlerine dağları siz dar ettiniz

mask
mask
mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Erdoğan: Son 35 yıldır terör örgütlerine dağları siz dar ettiniz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSB) öğrencilerine yaptığı konuşmada, "Son 35 yıldır terör örgütlerine dağları yine siz dar ettiniz. Suriye’deki 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarında, İdlib’de, Irak’ın kuzeyinde dünyayı kendine hayran bırakan zaferlere sizler imza attınız. Şimdi de inşallah en yakın zamanda Mümbiç’i ve Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden sizler temizleyeceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda gerçekleşen iftar programında konuşan Erdoğan, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimin ardından ordunun asker yetiştirme sistemini ele aldıklarını ve Milli Savunma Üniversitesi’ni kurduklarını söyledi.

MSB Üniversitesi öğrencilerinin gayretleriyle FETÖ’nün TSK içindeki tahribatını sonlandırdıklarını belirten Erdoğan, "Ordumuzun, 15 Temmuz sonrasında ardı ardına yürüttüğü operasyonlarda ve elde ettiği başarılarda bu büyük kucaklaşmanın çok önemli katkısı olduğuna inanıyorum. ‘Asker millet’ olarak ifade edilen bir ecdadın torunları olarak zaferlerimizle tarihe yön verdik. Öyle ki bir zamanlar, biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz. Biz böyle bir milletiz, sıradan değil. Birileri tarafından hasta adam olarak yaftalandığımız dönemde dahi herkese parmak ısırtan başarılar kazandık. Sadece son 1 asırda yaşadıklarımız bile ordumuzun büyüklüğünü ve gücünü göstermeye yeterlidir" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAŞINA KANDİL’İ DE, SİNCAR’I DA SİZLER YIKACAKSINIZ'

Erdoğan, Türk ordusunun dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalin teminatı olmaya devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmaya, karada, denizde ve havada haklarımızı kullanmamızı engellemeye çalışanlar karşısında en büyük gücümüz yine kahraman ordumuzdur. Son 35 yıldır terör örgütlerine dağları yine siz dar ettiniz. Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında, İdlib’de, Irak’ın kuzeyinde dünyayı kendine hayran bırakan zaferlere sizler imza attınız. Şimdi de inşallah en yakın zamanda Münbiç’i ve Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden sizler temizleyeceksiniz. Bölücü terör örgütünün başına Kandil’i de, Sincar’ı da sizler yıkacaksınız. Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımıza giderek artan tecavüz teşebbüslerini sizler durduracaksınız. Sınırlarımızın her karışışında ve sınır ötesinde ülkemize yönelen her tehdidi çelik gibi sinenizde sizler karşılamaya devam edeceksiniz. Çünkü siz bu milletin tunç yüreği, çelik yumruğu, karanlığı delen gözü, geleceği kucaklayan kollarısınız. Siz, kahramanlığın atıldıktan sonra bir daha dönmemek olduğuna iman etmiş, ‘ölürsem şehit kalırsam gazi olurum’ inancı ile yola çıkmış Türk askerisiniz."

Dün 23:37 TSİ DHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
AK Partili Özel'den Sosyal Medya Paylaşımı mask
AK Partili Özel'den Sosyal Medya Paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında
MHP Başkanlık Divanı, YSK'nin İstanbul seçim kararını değerlendirdi mask
MHP Başkanlık Divanı, YSK'nin İstanbul seçim kararını değerlendirdi
Binali Yıldırım: ”Seçimin patronu YSK kararını vermiştir”  mask
Binali Yıldırım: ”Seçimin patronu YSK kararını vermiştir” 
YSK’nın Kritik Mesaisi Bugün mask
YSK’nın Kritik Mesaisi Bugün
Binali Yıldırım, "YSK’nın Verdiği Karar Beğenelim, Beğenmeyelim Bağlayıcıdır" mask
Binali Yıldırım, "YSK’nın Verdiği Karar Beğenelim, Beğenmeyelim Bağlayıcıdır"
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit mask
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı mask
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava mask
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi mask
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert mask
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert
ABD Green Card başvuru sonuçları ve Kazananlar 2019 mask
ABD Green Card başvuru sonuçları ve Kazananlar 2019

GALERİ

Koray Avcı Kimdir? mask
Koray Avcı Kimdir?
Seçkin Piriler Kimdir? mask
Seçkin Piriler Kimdir?
Ali İhsan Yavuz Kimdir? mask
Ali İhsan Yavuz Kimdir?
Kardeş Çocukları 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Kardeş Çocukları 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Başkan Oğuz Bakan Kurum'la Bir Araya Geldi mask
Başkan Oğuz Bakan Kurum'la Bir Araya Geldi
Cinderesi Bölgesindeki Hak Sahiplerine Kira Yardımı mask
Cinderesi Bölgesindeki Hak Sahiplerine Kira Yardımı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL