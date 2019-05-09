Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:30 TSİ- Ekonomi G: Bugün 09:31 TSİ

Loreena McKennitt İzmir, Ankara ve İstanbul'da Konser Verecek

Kanadalı müzisyen Loreena McKennitt, İzmir, Ankara ve İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

Loreena McKennitt İzmir, Ankara ve İstanbul'da Konser Verecek mask
Büyütmek için resme tıklayın

"Eklektik Kelt" müziğiyle dünya çapında 15 milyona yakın albüm satan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt Türkiye'de 3 konser verecek.

"Müzikli seyahat yazarı" olarak anılan sanatçı, geçen yıl çıkardığı "Lost Souls" albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'da sahne alacak.

Farklı kıtalarda en çok satanlar arasına girmeyi başaran ve mistik şarkılarıyla dünya çapında geniş bir kitleye seslenen sanatçı, ilk konserini 29 Haziran'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda verecek.

McKennitt sonraki gün Congresium Ankara'da, 1 Temmuz'da ise İstanbul Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşacak.

# KONSER ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 09:30 TSİ AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
'Beyaz Altının' Tohumunu Çiftçiler Toprakla Buluşturdu mask
'Beyaz Altının' Tohumunu Çiftçiler Toprakla Buluşturdu
Roche İlaç Türkiye'nin Genel Müdürü Natasa Klicko oldu mask
Roche İlaç Türkiye'nin Genel Müdürü Natasa Klicko oldu
AVM'lerden Ramazan Bayramı Kapanış Saatleri Kararı mask
AVM'lerden Ramazan Bayramı Kapanış Saatleri Kararı
Toyota'dan Mayıs Ayı Kampanyası mask
Toyota'dan Mayıs Ayı Kampanyası
Loreena McKennitt İzmir, Ankara ve İstanbul'da Konser Verecek mask
Loreena McKennitt İzmir, Ankara ve İstanbul'da Konser Verecek
Memurların Yeni Talebi: Maaşlara Enflasyon Yansıtılsın mask
Memurların Yeni Talebi: Maaşlara Enflasyon Yansıtılsın
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı mask
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava mask
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit mask
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi mask
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert mask
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert
ABD Green Card başvuru sonuçları ve Kazananlar 2019 mask
ABD Green Card başvuru sonuçları ve Kazananlar 2019

GALERİ

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Yaz Dönemi İçin Hazırlanıyor mask
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Yaz Dönemi İçin Hazırlanıyor
Altındağ'da Ankara’nın İlk Engelsiz Parkı Açılacak mask
Altındağ'da Ankara’nın İlk Engelsiz Parkı Açılacak
Altındağ'da Modern Pazar Yerleri mask
Altındağ'da Modern Pazar Yerleri
Başkan Yaşar, ORSİAD'ın İftar Yemeğine Katıldı mask
Başkan Yaşar, ORSİAD'ın İftar Yemeğine Katıldı
Koray Avcı Kimdir? mask
Koray Avcı Kimdir?
Seçkin Piriler Kimdir? mask
Seçkin Piriler Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL