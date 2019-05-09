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Toyota'dan Mayıs Ayı Kampanyası

Toyota'nın mayıs ayı kampanyası kapsamında yeni Corolla modelleri cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

Toyota'dan Mayıs Ayı Kampanyası mask
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Toyota'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "2019 Türkiye'de Yılın Otomobili" seçilen Yeni Corolla'nın hibrit ve benzinli seçenekleri ÖTV ve hurda teşviki ile cazip fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

Kampanya kapsamında, 2019 model Yeni Corolla benzinli 95 bin 800 TL'den başlayan hurda teşvikli fiyatlarla, 2019 Yeni Corolla Hybrid modelleri ise 142 bin 450TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Yanı sıra geçtiğimiz haftalarda Türkiye yollarına çıkan Yeni RAV4 Hybrid 336 bin TL, Yeni Camry Hybrid ise 479 bin TL'den lansmana özel fiyatlarla sunuluyor.

31 Mayıs tarihine kadar Türkiye geneline yayılmış tüm Toyota yetkili satıcılarında geçerli olacak kampanya kapsamında ÖTV teşviki ile C-HR Hybrid 157 bin 700 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarla satışa sunuluyor. Hurda teşviki ile Yaris'in benzinli seçeneği 77 bin 100 TL'den, Yaris Hybrid 127 bin 500 TL'den, C-HR 1.2 Turbo versiyonu ise 130 bin 900 TL'den başlayan fiyat avantajlarıyla satılıyor.

Yüzde 2,14'den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın mayıs kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da bulunuyor.

Bugün 09:36 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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