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Kazak Büyükelçi'den Başkan Altınok'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanı seçilmesinin ardından hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kazak Büyükelçi'den Başkan Altınok'a Hayırlı Olsun Ziyareti mask
Kazak Büyükelçi'den Başkan Altınok'a Hayırlı Olsun Ziyareti mask
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, iki ülke dostluğuna ilişkin sıcak mesajlar verdi. Sıcak ve samimi bir havada geçen görüşmede dost ülkelerle iş birliği içinde çalışarak önemli işlere imza atmaya devam edeceklerini belirten Altınok, “Orta Asya’nın İslam ile tanışmasını ve irfan merkezi olmasını sağlayan Hoca Ahmet Yesevi'nin ülkesi Kazakistan'la kardeşlik hukukumuz ilelebet devam edecek. Ata yurdumuz Kazakistan ile ana yurdumuz arasındaki kültürel bağları güçlendirme adına birlikte güzel çalışmalar yapacağız. Türk dünyasının en doğusunda Kazakistan, en batısında da biz varız, binlerce yıldan beri aynı kültür coğrafyasında yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

DOSTLUĞUMUZ BAKİ

Altınok, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Dostluğumuz baki, her zaman Keçiören'e bekleriz. Sayın Büyükelçimize ziyaretleri için teşekkür ediyor, kardeş Kazak halkına da selamlarımı iletiyorum. Ramazan-ı Şerifleri mübarek olsun” dedi. Büyükelçisi Saparbekuly da Başkan Altınok’un Keçiören’e önemli hizmetler yaptığını ifade ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Saparbekuly, Altınok’un yeni dönemde de başarıları ile adından söz ettireceğine ve iki ülke dostluğuna önemli katkılar sunacağına inandıklarını dile getirdi. Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ziyarette Başkan Altınok’a Kazakistan kültür ve tarihini anlatan eserler hediye etti.

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