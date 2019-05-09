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Migros’tan Anneler Günü’ne Özel Kampanya

Yüksek kalite standartlarına uygun ürünleri düzenlediği kampanyalarla ve indirimli fiyat avantajlarıyla yılın her günü annelerin vazgeçilmezi olan Migros Anneler Gününü büyük fırsatlarla kutluyor. Anneler Gününde annelerine sevgilerini göstermek isteyenleri yüzde 50ye varan kampanyaların yanında Money hediyeleri de bekliyor.

Migros’tan Anneler Günü’ne Özel Kampanya mask
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Annelerin Çiçekleri Migros'tan

Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde 2-15 Mayıs tarihleri arası geçerli olmak üzere barış çiçeği 3990 TL queen mini gül 1390 TL ortanca 4990 TL orkide 2990 TL açelya 1990 TL kokulu karanfil 990 TL queen kalanchoe 1390 TL Afrika menekşesi 690 TLlik fiyatları ile Türkiyenin 81 ilindeki Migros mağazalarında Anneler Gününü bekliyor. Migros ayrıca 9-13 Mayıs tarihleri arası saksılı canlı çiçeklerde 20 indirim fırsatı sunuyor.

Migrosun Kampanyaları Annelerin Güzelliğine Güzellik Katıyor

Migrosun 7 Mayıs tarihinde başlayıp Anneler Gününe kadar devam edecek kampanyası vücut yüz el bakım kremi ve losyon ürünlerinde yüzde 50 indirim fırsatı sağlıyor. Ecotools Lionesse Real Techniques Fe Trim markalı makyaj aksesuarlarını yarı yarıya alma imkanı sunan kampanya Max Factor Loreal Paris Maybelline Golden Rose Rimmel Mara markalı makyaj malzemelerinde yüzde 50 indirimi beraberinde getiriyor. Ayrıca parfüm ve deodorant ürünlerinde yüzde 50 indirim avantajı bulunuyor.

Migors'ta İndirimli Fiyatlar Yanında Money'de Getiriyor

Migroslarda 10-13 Mayıs tarihleri arasındaki kampanya Paşabahçe ve Borcam markalı ürünlerin yanında Lav markalı ürünlerde de yüzde 40 indirim sağlıyor. 2-13 Mayıs tarihleri arasında elektrikli küçük ev aletleri ve elektrikli kişisel bakım ürünlerinde yüzde 30 indirim avantajı sunan Migros ayrıca bu kampanyada geçerli olmak üzere tek seferde 250 TL ve üzeri alışverişlerde 25 Money hediye ediyor.

Gözlerine İnanamayanlar İçin Gördüğünüze İnanın Kampanyası Migros'ta

Migrosun bu yıl 12 Mayıs tarihine denk gelen Anneler Gününde geçerli olacak Gördüğünüze inanın kampanyası anneler ile birlikte annelerine hediye alanları da sevindirecek. 60 TL üzeri alışverişlerde geçerli olacak kampanya kapsamında içinde Listerine ağız bakım suyu Neutrogena besleyici bakım kremi ve Le Petit Marseillais duş jeli bulunan JohnsonJohnson Anneler Günü özel bakım paketi 4690 TL yerine 12 TLlik fiyatıyla Migroslarda ve Migros Sanal Markette olacak. Ayrıca Sinbo tost makinesi 5990 TL yerine 12 TLden satışa sunulacak.

Bugün 10:10 TSİ - Etkinlik

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