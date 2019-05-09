Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:19 TSİ- Yaşam G: Bugün 10:20 TSİ

Yürüyüşten Fayda Sağlamanın 3 Püf Noktası

Acıbadem Fulya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Acıbadem Sports Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yaptığı açıklamada doğru bir yürüyüşün püf noktalarıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Yürüyüşten Fayda Sağlamanın 3 Püf Noktası mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yaz Öncesi Kilo Vermek İsteyenler Dikkat

Düzenli ve tempolu yürüyüş başta olmak üzere egzersizin kalpten kemik sağlığına dek sayısız faydası olduğu kesin. Bu faydalardan biri de fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olması. Bugünlerde pek çok kişi tam da yaz öncesi forma girme çabasında. Bu amaçla günlük hayatın koşuşturmacası arasında kimi spor salonlarının yolunu tutuyor kimi kendini açık havada yürüyüşe vuruyor kimi de evde koşu bandında çare arıyor. Ancak yürüyüşten fayda sağlamak için de dikkat edilmesi gereken kurallar var. Onların başında aynen ilaç gibi yeterli sayıda şiddette ve çeşitlilikte yapılması geliyor.

1- Haftada En Az 5 Gün Yürüyün

Kilo vermede egzersizin şiddetinin önemi giderek daha fazla anlaşılıyor. Yapılan çalışmalara göre haftada en az 5 gün 45-60 dakika orta ve şiddetli düzeyde yürümek fazla kilolarla mücadeleye daha fazla katkı sağlıyor. Yürümenin şiddetini artırırsanız haftalık toplam süreyi kısaltabilirsiniz. Buna karşın vücut kitle indeksiniz 35in üzerinde ise yani aşırı kiloluysanız şiddetli tempo ile yürümek mümkün olmayabileceğinden 4-12 hafta orta düzeyde başlayıp bu sürenin sonunda tempoyu şiddetliye doğru çekebilirsiniz. Hayatınızda ilk defa düzenli ve tempolu yürüyüşe başlayacaksanız bu şiddet ve sürelere çıkmak mümkün olmayacağından günde 10-20 dakika ve düşük şiddetle başlayıp zaman içerisinde her ikisini de artırmayı hedefleyin.

2- Yürüyüş Süresi ve Tempoya Özen Gösterin

Pek çok kişi günlük hayatımda çok hareketliyim bir dakika oturmuyorum o nedenle ayrıca yürümeme gerek yok şeklinde bir yanılgıya kapılabiliyor. Oysa gündelik hayattaki hareketlilik düzenli ve tempolu bir yürüyüşün yerine geçmiyor. Bu nedenle düzenli ve tempolu yürüyüş sağlıklı beslenme kadar önemli. Peki nasıl ve ne kadar yürümeli Örneğin 60 kg ağırlığında bir kişi saatte 3 km hızla yürürse bir saatte 150 kcal harcarken hız 6 kmye çıktığında bu harcama 300 kcalye yükseliyor. Yani daha şiddetli tempoda yürümek enerji harcamayı artırıyor. Yine fazladan 1 kg kaybetmek için -toplamda yaklaşık 8 bin kcal kaybedilmesi şart olduğundan- 60 kg ağırlığında birinin 10 hafta boyunca haftada 5 gün saatte 3 km yürümek yerine 6 km yürümesi şart.

3- Yürürken Zemine Dikkat Edin

Egzersizin doğru planlanmaması ne yazık ki fayda yerine zarar veriyor. En kolay egzersiz şekli olan yürüme koşu bantları ile pek çok kişinin evine girmiş durumda. Ancak her koşu bandının performans ve sağlık açısından birbirinden farklı özellikleri var. Özellikle atılan adımların direncini emici güçten yoksun olan yani şok absorban özellikleri yetersiz olan koşu bantlarında yüksek hızlarda koşu yapılmaması gerekiyor. Prof. Dr. Tolga Aydoğ, şok absorban özelliği olmayan koşu bandı veya beton zemin gibi yerlerde koşmak eklemler açısından sorun yaratabilmektedir. Tartan pist toprak gibi orta düzeyde şok emen zeminler en sağlıklı olanlardır. Kişinin yürürken sorun yaşamaması buna devamı için en önemli şart olduğu için bu hususlar her daim akılda tutulmalıdır. diyor.

Bugün 10:19 TSİ Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Mutlaka Sahura Kalkın mask
Mutlaka Sahura Kalkın
Burun Estetiğinden Sonra Yapılmaması Gereken 12 Şey mask
Burun Estetiğinden Sonra Yapılmaması Gereken 12 Şey
Meslekler Evlilik Kararında Ne Kadar Belirleyici? mask
Meslekler Evlilik Kararında Ne Kadar Belirleyici?
SSK’lıya 4 Müjdeli Haber Birden mask
SSK’lıya 4 Müjdeli Haber Birden
8 Mayıs Çarşamba Günlük Burç Yorumları mask
8 Mayıs Çarşamba Günlük Burç Yorumları
TÜİK, "İstatistiklerle Aile 2018" Bülteni Yayımlandı mask
TÜİK, "İstatistiklerle Aile 2018" Bülteni Yayımlandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı mask
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava mask
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit mask
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi mask
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert mask
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert
ABD Green Card başvuru sonuçları ve Kazananlar 2019 mask
ABD Green Card başvuru sonuçları ve Kazananlar 2019

GALERİ

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Yaz Dönemi İçin Hazırlanıyor mask
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Yaz Dönemi İçin Hazırlanıyor
Altındağ'da Ankara’nın İlk Engelsiz Parkı Açılacak mask
Altındağ'da Ankara’nın İlk Engelsiz Parkı Açılacak
Altındağ'da Modern Pazar Yerleri mask
Altındağ'da Modern Pazar Yerleri
Başkan Yaşar, ORSİAD'ın İftar Yemeğine Katıldı mask
Başkan Yaşar, ORSİAD'ın İftar Yemeğine Katıldı
Koray Avcı Kimdir? mask
Koray Avcı Kimdir?
Seçkin Piriler Kimdir? mask
Seçkin Piriler Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL