Bakan Soylu Mamak’ta İftar Yemeğine Katıldı

Mamak Belediyesi Seğmen Konağında gerçekleşen iftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve mahalle sakinleri katıldı. Mahalle sakinlerinin Ramazan Ayını tebrik eden Bakan Soylu 31 Mart Yerel Seçimlerinde Başkan Köseye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Soylu Ne Murat Başkan ne bizler ne de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sizleri mahcup etmeyeceğiz. Emrinize amade olacağız. Gücümüz yettiğince hizmetkarınız olacağız dedi.

Bu Sofralar Sayesinde Yan Yanayız

İftar sofralarının önemine dikkat çeken Bakan Soylu Bu sofraların bize ne kattığını iyi anlamak lazım. Bizler inançlarıyla manevi değerleriyle yaşayan bir milletiz. İnançlarımızdan güç alıyoruz hayatlarımızı anlamlı hale getiriyoruz ve en önemlisi bizler farklılıklarımıza rağmen işte bu değerlerimizin bize verdiği nasihatlerle bize verdiği ferasetle bir arada yaşayabiliyoruz. Bu hasletlerimiz de elbette ki zaman zaman sarsıntılar olabilir. Bazen birbirimize kızarız ayrı düşeriz farklı söyleriz. Nihayetinde bazen kardeş kardeşle anlaşamıyor aynı evin içinde karı koca bile birbiriyle ters düşüyor. Ama en sonunda bir şekilde dönüp dolaşıp bu sofralarda veya bu sofraların içimize işlediği değerler sayesinde yine yan yana yine omuz omuza veriyoruz diye konuştu.

İftar Bereketini Birlikte Yaşıyoruz

Ramazan Ayının birlik ve beraberlik içinde idrak edilmesi temennisinde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'de Yardımlaşma duygusunun ön plana çıktığı nefis muhasebesinin yapıldığı bu mübarek günler dostluk ve sevgi bağlarını da daha güçlü hale getirmektedir. Sayın Bakanımıza ve Sayın İl Başkanımıza iftar bereketini bugün Mamakta bizlerle birlikte yaşadıkları için teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi muhafaza eylesin dedi.