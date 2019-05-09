Burun Estetiğinden Sonra Yapılmaması Gereken 12 Şey

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu burun estetiğinden sonra yapılmaması gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:

Zorlayıcı Faaliyetlerde Bulunmayın

Yapılan işlemden sonra en az iki hafta boyunca spor salonuna gitmemeli ve egzersiz yapmamalısınız. Ağırlık kaldırmak aerobik egzersizleri jogging koşu ve tempolu yürüyüş de uzak durulması gereken faaliyetler arasındadır. Eğilme çekme itme ve diğer faaliyetler de aşırı çaba ve baskı yaratıyorsa uzak durulması gereken aktiviteler arasında sayılabilir. Üçüncü haftadan sonra düzenli egzersiz çalışmalarına dönmek sizin için en iyisi olacaktır. Bu faaliyetleri yaparken zorlanmamaya dikkat edin ve bu üç haftalık dönemin ardından egzersiz performansınızı yavaş yavaş artırın.

İlk altı hafta boyunca yüzme de yapılmaması gereken sporlar arasındadır. Öncelikle burun içine yerleştirilen desteklerin yerinden çıkartılana kadar kuru kalması önemlidir. Basketbol voleybol gibi temas gerektiren sporlar da atılan topun yeni burnunuza çarpmasını istemeyeceğiniz gibi son derece açık nedenlerle 4 6 ay arasında uzak durulması gerekenler arasındadır.

Bu garip gelebilir ancak cinsel faaliyetler de ilk üç hafta boyunca sınırlandırılmalıdır. Kan pıhtılaşmasını önlemek amacıyla hafif yürüyüşler yapılması istenmektedir.

Burundan Nefes Vermeyin

Şiddetli bir şekilde burundan nefes alıp vermekten kaçınmalısınız. Burun dokuları ameliyattan sonraki üç hafta boyunca son derece hassastır ve aşırı faaliyet daha da tahriş olmasına yol açar. İyileşme sürecinde olabildiğince ağızdan nefes alıp vermeye çalışın.

Hapşırmak istediğinizde ne yapacaksınız Hapşırırken ağzınızı olabildiğince açın. Bu burnunuzdaki basıncın ağız kapalıyken olan basınçtan daha az olmasını sağlayacaktır.

Duş Almayın

Aslında banyo yapabilirsiniz. Sadece burnunuzdaki bandajların kuru kalmasına dikkat edin. Duş almak onların nemlenmesine neden olabilir. Dert etmeyin çünkü bunlar ameliyattan beş gün sonra çıkartılacaklar. Fakat bir hafta yüzünüzü yıkamamanız gerekecek. Yine de yüzünüzü temizleyebilirsiniz. Yüzünüzü temizlemek için nemli bir bez kullanabilirsiniz. Sadece burnunuzun kuru kalmasına dikkat etmelisiniz.

Kulak Temizleme Çubuğu ile Burun İçini Temizlemeyin

Doğal olarak burnunuz ameliyattan sonraki iki gün içinde kanayacaktır. Ayrıca ilk iki hafta burun akıntısı da görülecektir. Bunlar olurken burnunuz tıkanabilir. Burnunuzu temizlemek için kulak temizleme çubuğu ya da kağıt mendili burun içine sokmamanız en iyisidir. Cerrahınız size ameliyat sonrası bakım talimatlarını verirken burun temizliği de dahil olmak üzere neler yapılacağını anlatacaktır.

Alkol Almayı Bırakın

Burnunuz tamamen iyileşene kadar rinoplasti öncesinde tavsiye edildiği gibi sonrasında da yapmaya devam etmeniz gereken şeyler bulunmaktadır. Bunlardan biri de alkol almayı bırakmaktır. Bundan uzak durmanız şiddetle önerilir çünkü doktorun verdiği bazı ilaçlarla etkileşerek olumsuz sonuçlara yol açabilir. Alkol kanı inceltir ve bu da aşırı kanama riskini doğurur. En iyisi ilk iki hafta boyunca alkol almaktan uzak durmak olacaktır.

Sigara Kullanmayın

Aynı şey sigara için de geçerlidir. İlk iki üç hafta boyunca sigaradan uzak durmak en iyisidir. Burun ameliyatı olmak sigarayı bırakmak için de büyük bir motivasyon sağlar.

Çok Fazla Çiğnemeyin

Bu garip görünebilir fakat kesinlikle iyileşmeye yardımcı olacaktır. Çiğnemek için çok çaba gerektirmeyen yiyecekler seçmek sizin için en iyisidir. Yani bir dilim biftek yemek yerine balık yiyebilirsiniz. Bu daha evvel denemediğiniz farklı yiyecekleri denemek için de iyi bir fırsat olabilir.

Sağlıklı yiyecekler yemeyi unutmayın. Daha hızlı iyileşmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca öğün atlamamaya dikkat edin çünkü ilaçların çoğu yemeklerle birlikte alındığında en iyi etkiyi gösterecektir.

Tişört Giymeyin

Elbette geçici bir süre için. İlk iki hafta boyunca tişört yerine önden açılabilen giysiler tercih edin. Kafanızdan aşağı geçireceğiniz kıyafetler hala hassas olan burnunuza zarar verebilir. Kazayla burnun şeklini bozmamak için önden iliklenen giysiler seçin.

Doğrudan Güneş Işığına Maruz Kalmaktan Kaçının

Rinoplastiden sonra en iyisi bandajlar çıkartıldıktan sonra yeni burnu korumak için geniş spektrumlu bir güneş koruyucu kullanmak olacaktır. Yeni burnunuz hassastır ve doğrudan güneş ışığına maruz kalırsa kalıcı bir renk değişikliği ortaya çıkabilir.

Sonuçları Başkalarınınkiyle Karşılaştırmayın

Herkesin doğuştan farklı burunlara sahip olduğunu bilin. Yani burun ameliyatından sonra yeni burnunuz yanınızdaki kişinin burnuyla aynı olmayacaktır. Kusursuz bir cerrah bir burun ameliyatında kusursuz bir biçim ya da sevilen bir ünlünün burnunu kopyalamanın doğru olmadığını bilir. Yapılan işlem sizin burnunuzu düzeltmek ve yüzün kalan kısmı ile dengeli hale getirmek olmalıdır. Yani ortaya çıkan sonucu başka insanlarla karşılaştırmayın.

Konsültasyon sırasında cerrahınızla gerçekçi beklentilerinizin neler olduğunu tartışmak ve doktorun yorumlarına açık olmak önemlidir. Yetkin bir doktor yeni burnunuzla nasıl görüneceğinizi size dijital görüntüleme ile gösterecektir.

Yargı Gerektiren Herhangi Bir Faalieytin İçinde Yer Almayın

Bu sadece ameliyattan sonraki iki gün için geçerlidir. Anestezi ilaçlarının etkisi ve ameliyat sırasında burunda oluşan travma karar verme yetinizi etkileyebilir. En iyisi bu zaman diliminde önemli kararlar almamaktır. Bu özellikle bir şirkette karar alma konumunda bulunan kişiler için önemlidir. İki gün için karar verilecek konuları bir kenara bırakın ve iki gün sonra kaldığınız yerden devam edin.

Bir Şeylerin Yolunda Gitmediğini Düşünüyorsanız...

Rinoplasti yaptırmak vücudunuzu çok etkileyebilir. Küçük morluklar şişlikler kanama ya da bulantı olabilir. Tüm bu etkiler ilaçlarla ve doktorun ameliyat sonrası bakım talimatlarıyla düzeltilebilir. Fakat iyileşme sürecinde bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız bunları görmezden gelmeyin.

Doktora gitmeme ve yaşadıklarınızı anlatmakta tereddüt etmeyin. Yetkin bir cerrah tarafından yapılan ameliyatta ciddi komplikasyonlar son derece nadir görülmekteyse de bu ortaya çıkmayacağı anlamına gelmez. Yani içgüdüleriniz bir şeylerin ters gittiğini söylüyorsa doktorunuza gidin.