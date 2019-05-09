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İstanbullular Oy Vermek İçin Tatillerini Erteledi

Erken rezervasyon avantajından faydalanmak isteyen ve paket tur satın alan İstanbullular arasından tatilleri seçimin yenileneceği 23 Haziran'a denk gelen çoğu tüketici tur tarihlerini oy vermek için öteledi.

İstanbullular Oy Vermek İçin Tatillerini Erteledi mask
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ANKARA(AA) - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre göre, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesi kararının ardından bu tarihe denk gelen tur sözleşmeleri bulunan tüketiciler seyahat acentelerine başvurdu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, YSK’nin İstanbul seçimlerinin 23 Haziran'da yenileneceğine dair açıklamasının ardından seyahat acenteleriyle yaptıkları görüşmelerde erken rezervasyon ile paket tur satın alan vatandaşların yüzde 90’a yakınından değişiklik ve iptal talebi geldiğini öğrendiklerini söyledi.

Seyahatlerini tamamen iptal edenlerin sayısının düşük olduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Genelde 23 Haziran’a denk gelen tarihlerde tatil alanlardan tarih değişikliği talebi alıyoruz. Bu konuda şu anda bize ulaşmış bir şikayet söz konusu değil. Paket tur alıp ve sorun yaşayanların Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine başvurmaları yeterlidir." diye konuştu.

Erken rezervasyon ile tatil paketi satın alanlara seyahat iptal sigortası yaptırmalarını önerdiklerini anımsatan Bağlıkaya, bu sigorta yapıldığı durumda tatilin başlamasından 3 gün öncesinde müşterilerin seyahati iptal edip paralarını tamamen iade alabildiğini ifade etti.

Paket Tur Sözleşmeleri

Yürürlükteki Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği gereği paket tur sözleşmesine imza atan tüketiciler, turun başlamasından en az 30 gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödediği bedeli aynen geri alabiliyor.

Söz konusu tüketicilerin fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi gerekiyor.

Paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabiliyor. Bu durumlarda da sözleşme şartları geçerli oluyor.

Bu doğrultuda, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde oy kullanmak isteyen ancak daha önce erken rezervasyon ile 23 Haziran'da başlayan paket tur satın alan tüketicilerin sözleşmelerini feshetmesi için 15 günü bulunuyor. Ancak tur süresi 23 Haziran'dan önce başlamışsa bu süre daha da kısalıyor.

Uyuşmazlıklarda İki Kurum Yetkili

Ticaret Bakanlığınca söz konusu sözleşme fesihlerinde bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurum yetkili kılınıyor.

İllerde "ticaret il müdürlüğü", ilçelerde "kaymakamlık" bünyesinde oluşturulan "tüketici hakem heyetleri" ve illerde "tüketici mahkemeleri" uyuşmazlıkların çözümü için çalışıyor.

Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri 8 bin 480 liranın (2019 yılı için) altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 8 bin 480 lira ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabiliyor.

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Bugün 11:02 TSİ AA Ankara- Siyaset

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