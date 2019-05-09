MHP’li Öztürk Engeller Sadece Bir Güne, Bir Haftaya Sığmaz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk; 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı.

Öztürk açıklamasında; “Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır.

Bilindiği üzere Birleşmiş Milletlerin üyesi olan tüm ülkelerde her yıl, 10-16 Mayıs tarihleri arasındaki hafta, “Engelliler Haftası” ve 10 Mayıs tarihi de “Engelliler Günü” kabul edilmiştir. Uluslararası bir gün olan ‘Engelliler Günü’nde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmekte, bu kapsamda sivil toplum kuruluşları ve vakıflar farkındalık yaratacak çalışmalarda bulunmaktadır.

Türkiye’de de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda çeşitli etkinlikler düzenlenerek, farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Ancak engellilerimizin sadece belirli günler vasıtasıyla gündeme gelmesi doğru değildir. Esasen yılın 365 günü; gerek kamu spotlarıyla, gerekse sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları vasıtasıyla engelli vatandaşlarımızın sorunları sürekli gündemde tutulmalı ve buna yönelik çözüm önerileri hayata geçirilmelidir.” dedi.

KAMUDA HALEN 9.379 ENGELLİ KADROSU BOŞ

Açıklamasında kamuda boş bulunan engelli kadrolarına da değinen MHP’li Öztürk; “2018 sonu itibariyle halen kamuda 9.379 engelli kadrosu boş bulunmaktadır. İstatistiklere baktığımızda; Millî Eğitim Bakanlığı’nda 6.167, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 1.606, Adalet Bakanlığı’nda 506 engelli kadrosunun boş olduğu görülmektedir. Yine engelli vatandaşlarımızın kamuda engel durumuna göre baktığımızda ortopedik engelli çalışanlarımızın sayısı 14.893 iken, dil ve konuşma engeli bulunan çalışan sayımız sadece 455’tir. Kamuda Ankara’da 5.303 engelli çalışan bulunurken, İstanbul’da 4.352, İzmir’de 2.470 ve Kırıkkale’de sadece 350 engelli çalışanımız bulunmaktadır. Bu istihdam rakamlarını daha yukarı taşıyabilmeliyiz.” diyerek, kamunun yeni bir engelli istihdam politikasına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ENGELLİ KADINLARIMIZA İSTİHDAMDA AYRICALIK TANINMALI

Bugün halen kamuda 13.194 engelli kadın istihdamı bulunurken, 39.823 erkek istihdamı olduğunu belirten Öztürk; engelli kadın istihdamı konusunda kamu yönetiminin gerekli ayrıcalık ve hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirtti. Yürütülen politikalarda bu konunun öncelikli olması gerektiğini vurgulayan Öztürk açıklamasına şöyle devam etti: “Evde bakım ödemelerinin gelir testi ile sosyal yardıma dönüştürülmesi konusu halen sorun yaratmaktadır. Gelir testiyle, haneye giren toplam aylık gelirin kişi başı asgari ücretin üçte birinden, ağır engelli evde bakım hizmetinden faydalananlar için ise üçte ikisinden bir lira bile fazla olması halinde engelli aylıkları kesildi. Bir evde iki engelli çocuğu bulunan ailenin bir çocuğunun geliri kesilmiş oldu. Söz konusu bu durum biran önce düzeltilmelidir.

Diğer yandan halen hastanelerimizin çoğunda işaret dili bilen personel ve özellikle doktor olmayışı ciddi sorunlar yaratmaktadır. Yine engellilerin rehabilitasyon hizmetleri, yardımcı cihaz, tıbbi sarf malzemesi gibi hayati öneme sahip ihtiyaçlarının bir kısmı devlet tarafından karşılansa da bu yetersiz kalmaktadır. Halen engelli bireylerimizin toplumda eşit şekilde yer alabilmeleri için başta ulaşım, eğitim, spor gibi alanlarda aksaklıklar giderilememiştir.” diyerek, engellilerimizin hayata mutlu ve sağlıklı bakabilmesi, gelecek planlarının güçlenmesi adına atılması gereken tüm adımları destekleyeceklerini belirtti.