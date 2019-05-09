Ramazan'ı Sporla Geçirmek Mümkün

Türkiyenin en büyük spor kulübü zinciri Mars Sportif 12 adet MAC ve 78 adet MACFit kulübüyle Ramazanda da herkesi spor yapmaya davet ediyor. Üyelerine Ramazan ayı boyunca 00:00a kadar hizmet verecek olan MAC ve MACFitlere bir arkadaşını da ücretsiz getirme ayrıcalığı sunuluyor. Ayrıca yeni üye olacak spor severler tüm MACFitleri kullanabilecek. Peki Ramazanda spor yapmak için neler yapılmalı MAC Bebeköy eğitmeni Erhan Tügen Ramazan ayı boyunca nasıl spor yapılabileceğini anlattı:

Yaptığın Egzersizin Şiddetini Azaltabilirsin: Oruç tutarken spor rutininden ödün vermene gerek yok sadece yaptığın egzersizin şiddetini azaltman yeterli. Vücudunda depo edilen şekeri azaltan ve terle kaybettiğin suyu artıran yüksek yoğunluklu egzersizleri azaltabilirsin. Spor kulübündeyken yaptığın antrenman sürelerini biraz kısaltıp dinlenme sürelerini artırabilir set sayılarını ve kullandığın ağırlıkları azaltabilirsin. Bunun yanı sıra pilates yoga reformer pilates düşük tempolu veya yüzme gibi egzersizleri de tercih edebilirsin.

İftardan Sonra Yapacağını Egzersizle Hazımsızlığın Önüne Geç: İftardan 15 saat sonra bisiklet yüzme ve düşük tempolu egzersizler yapabilirsin. Bunlar yağ yakmana yardımcı olacak. Pilates yoga gibi egzersizler ise sindirim sistemini harekete geçirerek hazımsızlığını giderecek ve vücudundaki ödemi dağıtacak. Egzersiz vakti gelmeden önce mutlaka en az 2 su bardağı su tüketmeyi unutma. Egzersizden 1 saat önce ise meyveli yoğurt gibi karbonhidrat ve protein içerikli bir ara öğün tüketebilirsin.

Doğru Saatte Doğru Egzersizi Yap: Ramazan ayında spor yapman için en doğru saatler yaptığın egzersize göre değişiyor. Örneğin sabah saatlerinde pilates yoga ve düşük tempolu egzersizler yapabilirsin. İftara yakın saatlerde ise düşük şiddette ağırlık egzersizi yapabilir ve zamanlamayı antrenmandan hemen sonra iftar sofrasına oturacak şekilde ayarlayabilirsin. İftardan 2 saat sonra egzersize devam edebilirsin.

Spora Ramazanda Başla: Eğer henüz düzenli olarak spor yapmıyor ancak spora başlamayı düşünüyorsan Ramazan bunun için ideal bir dönem. Oruç tutmak metabolizma hızında düşüşe sebep olsa da bu düşüşü egzersiz yaparak dengeleyebilirsin. Zaten spora yeni başlarken düşük şiddetli ve düşük yoğunluklu egzersizlerden başlamalısın. Böylece Ramazanda uygulayacağın bu hafif egzersiz programı sana hem kazanım sağlayacak hem de ileride yapacağın yüksek yoğunluklu egzersizlere zemin hazırlayarak sakatlıkların önüne geçecek.