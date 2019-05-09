Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:36 TSİ- Etkinlik G: Bugün 11:38 TSİ

Murat Demirhan Keçiören'de Ramazan Etkinlikleri Kapsamında Konser Verdi

Keçiören'de Ramazan etkinlikleri, Türk Sanat Müziği sanatçısı Murat Demirhan konseri ve semazen gösterileriyle 3’üncü günde de vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği’nin usta ismi Murat Demirhan, Ramazan-ı Şerifin maneviyatını gönlümüzde hissettiren ilahileriyle ve konseriyle gecemize güzellik kattı” dedi.

Murat Demirhan Keçiören'de Ramazan Etkinlikleri Kapsamında Konser Verdi mask
Murat Demirhan Keçiören'de Ramazan Etkinlikleri Kapsamında Konser Verdi mask
Murat Demirhan Keçiören'de Ramazan Etkinlikleri Kapsamında Konser Verdi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlik, çocukların yoğun ilgi gösterdiği ‘Fes kimde kaldı’ oyunuyla başladı. Daha sonra animatörler eşliğinde dans eden minikler, ailelerinin ilgili bakışları arasında doyasıya eğlendi. Karagöz-Hacivat gösterisinin ardından, yetişkin vatandaşların sahneye çıkarak sergilediği oyun ise Keçiörenlilere keyifli anlar yaşattı. Akşamın ilerleyen saatlerinde Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi ve Bestekar Murat Demirhan sahneye çıkarak ilahi ve Türk Sanat Müziği performansıyla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatırken, semazen gösterileri ise Ramazan-ı Şerifin maneviyatını gönüllere kazıdı.

ANLAMLI VE MANEVİYAT YÜKLÜ PROGRAMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Başkan Turgut Altınok, “İslam coğrafyasının, sevgi ve kardeşlik dini olan İslam’ın anlamını ve önemini idrak ederek yaşamasını, devletimizin ve milletimizin sonsuza kadar var olmasını temenni ediyorum” dedi.

Altınok şu ifadeleri kullandı:

“Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği’nin usta ismi Murat Demirhan, Ramazan-ı Şerifin maneviyatını gönlümüzde hissettiren ilahileriyle ve konseriyle gecemize güzellik kattı. Kendisine teşekkür ediyorum. Rahmet, mağfiret ve cehennem azabından korunma ayı olan bu mübarek ayın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Etkinliğimize katılan vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Bu güzel gecenin düzenlenmesinde emeği geçen sivil toplum kuruluşlarımıza ve değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Belediyemizin düzenlediği Ramazan etkinliği, bir ay boyunca anlamlı ve maneviyat yüklü programlarımızla devam edecek. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anarak nice Ramazan-ı Şerifleri hep birlikte görmeyi yüce rabbimden diliyorum.”

KEÇİÖREN BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Caddesi No: 1 Kalaba Kent Meydanı /Keçiören – ANKARA Tel: +90 312 361 10 40 Faks: +90 312 361 10 29 E-Posta: keciorenbelbasyay@gmail.com

1

# KONSER ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:36 TSİ Ankara/ Keçiören- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması Ödülleri Açıklandı mask
Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması Ödülleri Açıklandı
Keçiören’de Gökyüzü Rengarenk Oldu mask
Keçiören’de Gökyüzü Rengarenk Oldu
Ramazan Ayında Sevgi ve Hoşgörü Sergisi ANKAmall'da... mask
Ramazan Ayında Sevgi ve Hoşgörü Sergisi ANKAmall'da...
GittiGidiyor'dan Anneler Günü Araştırması mask
GittiGidiyor'dan Anneler Günü Araştırması
BİR TENOR ARANIYOR, 12 Mayıs'ta Leyla Gencer Sahnesi’nde mask
BİR TENOR ARANIYOR, 12 Mayıs'ta Leyla Gencer Sahnesi’nde
Romeo ve Juliet Balesi Yeniden Ankaralı Sanatseverlerle Buluşacak mask
Romeo ve Juliet Balesi Yeniden Ankaralı Sanatseverlerle Buluşacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı mask
Taksisinin camındaki yazı görenleri ağlattı
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava mask
Bu İlde İndirim Yok, Su Bedava
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit mask
Ankara’da Polis Uygulama Noktasına Araç Daldı: 1 Şehit
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi mask
ANKAÇED, Çeviri İşletmeleri, Çevirmenler ve Öğrencileri Bir Araya Getirdi
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert mask
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert
ABD Green Card başvuru sonuçları ve Kazananlar 2019 mask
ABD Green Card başvuru sonuçları ve Kazananlar 2019

GALERİ

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Yaz Dönemi İçin Hazırlanıyor mask
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Yaz Dönemi İçin Hazırlanıyor
Altındağ'da Ankara’nın İlk Engelsiz Parkı Açılacak mask
Altındağ'da Ankara’nın İlk Engelsiz Parkı Açılacak
Altındağ'da Modern Pazar Yerleri mask
Altındağ'da Modern Pazar Yerleri
Başkan Yaşar, ORSİAD'ın İftar Yemeğine Katıldı mask
Başkan Yaşar, ORSİAD'ın İftar Yemeğine Katıldı
Koray Avcı Kimdir? mask
Koray Avcı Kimdir?
Seçkin Piriler Kimdir? mask
Seçkin Piriler Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 8 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL