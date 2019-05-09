Murat Demirhan Keçiören'de Ramazan Etkinlikleri Kapsamında Konser Verdi

Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlik, çocukların yoğun ilgi gösterdiği ‘Fes kimde kaldı’ oyunuyla başladı. Daha sonra animatörler eşliğinde dans eden minikler, ailelerinin ilgili bakışları arasında doyasıya eğlendi. Karagöz-Hacivat gösterisinin ardından, yetişkin vatandaşların sahneye çıkarak sergilediği oyun ise Keçiörenlilere keyifli anlar yaşattı. Akşamın ilerleyen saatlerinde Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi ve Bestekar Murat Demirhan sahneye çıkarak ilahi ve Türk Sanat Müziği performansıyla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatırken, semazen gösterileri ise Ramazan-ı Şerifin maneviyatını gönüllere kazıdı.

ANLAMLI VE MANEVİYAT YÜKLÜ PROGRAMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Başkan Turgut Altınok, “İslam coğrafyasının, sevgi ve kardeşlik dini olan İslam’ın anlamını ve önemini idrak ederek yaşamasını, devletimizin ve milletimizin sonsuza kadar var olmasını temenni ediyorum” dedi.

Altınok şu ifadeleri kullandı:

“Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği’nin usta ismi Murat Demirhan, Ramazan-ı Şerifin maneviyatını gönlümüzde hissettiren ilahileriyle ve konseriyle gecemize güzellik kattı. Kendisine teşekkür ediyorum. Rahmet, mağfiret ve cehennem azabından korunma ayı olan bu mübarek ayın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Etkinliğimize katılan vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Bu güzel gecenin düzenlenmesinde emeği geçen sivil toplum kuruluşlarımıza ve değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Belediyemizin düzenlediği Ramazan etkinliği, bir ay boyunca anlamlı ve maneviyat yüklü programlarımızla devam edecek. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anarak nice Ramazan-ı Şerifleri hep birlikte görmeyi yüce rabbimden diliyorum.”

KEÇİÖREN BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

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